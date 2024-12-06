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Спорт Главу комиссии судей РФС опросили в МВД после заявления губернатора Самарской области

Главу комиссии судей РФС опросили в МВД после заявления губернатора Самарской области

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1 комментарий

В Самарской области управление МВД провело опрос Павла Каманцева, возглавляющего экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС), в рамках проверки по заявлению губернатора региона Вячеслава Федорищева о возможной коррупции в футболе. Об этом 6 декабря пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

Собеседники рассказали изданию, что Каманцева пригласили для беседы, отчасти из-за его собственных слов о коррупции, озвученных в личном разговоре с Федорищевым. Во время одной из встреч губернатор спросил у Каманцева, существует ли коррупция в российском футболе. Тот якобы ответил утвердительно, уточнив при этом, что у него отсутствуют доказательства.

В разговоре с журналистами Каманцев пояснил, что обсуждение было связано с информацией о задолженности в размере 36 миллионов рублей, якобы предназначенной для взяток судьям. Губернатор хотел знать, считает ли Каманцев такие обвинения правдоподобными.

Каманцев признал, что коррупция возможна, отметив, что РФС регулярно проводит проверки при наличии подозрений. Он также упомянул, что дело против футбольного клуба «Чайка» подтвердило такие риски, однако Союз активно борется с этим явлением. По итогам разговора стороны договорились о сотрудничестве.

Федорищев 26 ноября сообщил, что футбольный клуб «Крылья Советов» задолжал 36 миллионов рублей неназванным лицам, которые, по его словам, занимаются коррупцией среди футбольных арбитров. Все имеющиеся у него данные были переданы в правоохранительные органы для дальнейшего расследования. РФС начал проверку.

4 декабря Федорищев заявил, что намерен довести до логического завершения расследование случаев коррупции в российском футболе. По его словам, он готов «ответить за базар».

Подробнее о ситуации в самарском футбольном клубе «Крылья Советов» читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии
1
triton1977
4 минуты
Если б только в футболе пресловутая "коррупция Фемиды"...))
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