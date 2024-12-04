«За базар отвечу». Губернатор Федорищев пообещал довести расследование о коррупции в российском футболе до конца

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что намерен довести до логического завершения расследование случаев коррупции в российском футболе.
«На одном из оперативных совещаний я впервые в жизни обратился в МВД и прокуратуру с официальным заявлением. Как оказалось, не многие губернаторы решаются на подобные шаги, поскольку это связано с дополнительными трудностями, включая допросы. Один из коллег даже предупредил меня: „Ты ведь понимаешь, что за свои слова потом придется отвечать?“ Но я готов отвечать за свои слова. Прошу прощения за выражение, но я за базар отвечу», — сказал Федорищев в эфире программы «Футбол России» на канале «Россия 24».
Кроме того, губернатор предложил вместо термина «кружочек» в телеграме использовать слово «круг», объяснив, что это звучит более солидно. Поводом для такого заявления послужил случай, когда руководство РПЛ проигнорировало его сообщение в формате «кружочка».
Федорищев 26 ноября сообщил, что футбольный клуб «Крылья Советов» задолжал 36 миллионов рублей неназванным лицам, которые, по его словам, занимаются коррупцией среди футбольных арбитров. Все имеющиеся у него данные были переданы в правоохранительные органы для дальнейшего расследования. РФС начал проверку.
Подробнее о ситуации в самарском футбольном клубе «Крылья Советов» читайте в материале «Фонтанки».
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