«За базар отвечу». Губернатор Федорищев пообещал довести расследование о коррупции в российском футболе до конца

«На одном из оперативных совещаний я впервые в жизни обратился в МВД и прокуратуру с официальным заявлением. Как оказалось, не многие губернаторы решаются на подобные шаги, поскольку это связано с дополнительными трудностями, включая допросы. Один из коллег даже предупредил меня: „Ты ведь понимаешь, что за свои слова потом придется отвечать?“ Но я готов отвечать за свои слова. Прошу прощения за выражение, но я за базар отвечу», — сказал Федорищев в эфире программы «Футбол России» на канале «Россия 24».