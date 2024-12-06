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Происшествия Появилось видео убийства гендиректора UnitedHealthcare в центре Нью-Йорка

Появилось видео убийства гендиректора UnitedHealthcare в центре Нью-Йорка

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15 комментариев

Стали известны подробности убийства главы UnitedHealthcare Брайана Томпсона на Манхэттене в центре Нью-Йорка. Как видно на опубликованных ABC News кадрах, нападавший выстрелил из пистолета в упор несколько раз.

Личность стрелявшего еще устанавливается. В момент убийства на нем была серая куртка с капюшоном и рюкзак. В качестве оружия использовался пистолет. Форма и размеры, а также постоянная перезарядка после выстрела позволяют предположить, что это бесшумный Welrod, разработанный в Великобритании в 1942 году.

Ранее СМИ сообщали о послании, которое нашли на гильзах на месте преступления. На боевом патроне и гильзе, обнаруженных полицейскими, были написаны слова delay и depose («задержка/отсрочка/затягивание/откладывание» и «низложение/смещение»).

Само убийство Томпсона произошло 4 декабря возле отеля в Мидтауне.

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Комментарии
15
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
Дружное "сочувствие" погибшему от пользователей Ютуба почитать интересно. )
chip1
1 час
Чо вы ролик из ютуба приложили, не посмотреть на работе.
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