Появилось видео убийства гендиректора UnitedHealthcare в центре Нью-Йорка

Стали известны подробности убийства главы UnitedHealthcare Брайана Томпсона на Манхэттене в центре Нью-Йорка. Как видно на опубликованных ABC News кадрах, нападавший выстрелил из пистолета в упор несколько раз.

Личность стрелявшего еще устанавливается. В момент убийства на нем была серая куртка с капюшоном и рюкзак. В качестве оружия использовался пистолет. Форма и размеры, а также постоянная перезарядка после выстрела позволяют предположить, что это бесшумный Welrod, разработанный в Великобритании в 1942 году.