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Происшествия СК РФ прокомментировал дело с дракой, из-за которого Кадыров раскритиковал Бастрыкина

СК РФ прокомментировал дело с дракой, из-за которого Кадыров раскритиковал Бастрыкина

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61 комментарий

В Следственном комитете России 5 декабря рассказали об уголовном деле из-за драки, которое возмутило главу Чечни Рамзана Кадырова. Он вступился за одного из фигурантов. В ведомстве подчеркнули, что действия всех фигурантов квалифицированы как хулиганство.

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По версии следствия, пятеро подростков сговорились для совершения хулиганских действий: выбирали случайных прохожих, затем один из них провоцировал словесный конфликт, начинал драку и избивал потерпевшего, сообщает 5 декабря СК РФ. Другие в это время были рядом, советовали, как бить, и при необходимости присоединялись к избиению, считают следователи.

По данным ведомства, в сентябре 2023 года подростки избили 8 человек, семеро из которых были несовершеннолетними. Действовали они в ТРЦ «Авиапарк», ТЦ «Дискавери» и на территории парка культуры «Ходынское поле» в Москве. После драки в парке было возбуждено уголовное дело. Действия всех пятерых подростков квалифицировали по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». В СК отметили, что показания обвиняемых подтверждают факт сговора. Следователи также нашли видеозаписи нападений.

Одним из фигурантов оказался 14-летний чеченский подросток. Сам он утверждает, что вступился за товарища, на которого напал зачинщик. Подросток уже семь месяцев находится под домашним арестом, а ситуацию с ним взял под крыло Рамзан Кадыров. Он сказал, что лично занимается этим делом, и раскритиковал главу СК РФ Александра Бастрыкина и главу МВД РФ Владимира Колокольцева, заявив, что они «сидят не на своих местах».

«Его они не посадят, ничего с ним не сделают. Я сам лично со всеми разговаривал. Он скоро освободится», — сказал Кадыров об обвиняемом подростке. Правоохранителей он обвинил в бездействии и в том, что «приезжих избивают, забирают, выгоняют».

«Правоохранительными органами приняты исчерпывающие меры по установлению всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к противоправным действиям», — заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, комментируя уголовное дело подростков. Решение о виновности или невиновности фигурантов будет принимать суд.

Сегодня прокомментировать слова Кадырова в адрес глав СК и МВД попросили пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Он от комментария предпочел воздержаться.

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Москва СК РФ Рамзан Кадыров Драка Хулиганство
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Комментарии
64
280088450
1 час
Песков, по ходу, струхнул
Garik.Maremanov.1-1
1 час
Пытался вот вспомнить, каких выдающихся писателей, музыкантов, ученых, изобретателей дал России чеченский народ... Вспомнить не удалось...
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