СК РФ прокомментировал дело с дракой, из-за которого Кадыров раскритиковал Бастрыкина

В Следственном комитете России 5 декабря рассказали об уголовном деле из-за драки, которое возмутило главу Чечни Рамзана Кадырова. Он вступился за одного из фигурантов. В ведомстве подчеркнули, что действия всех фигурантов квалифицированы как хулиганство.

По версии следствия, пятеро подростков сговорились для совершения хулиганских действий: выбирали случайных прохожих, затем один из них провоцировал словесный конфликт, начинал драку и избивал потерпевшего, сообщает 5 декабря СК РФ. Другие в это время были рядом, советовали, как бить, и при необходимости присоединялись к избиению, считают следователи.

По данным ведомства, в сентябре 2023 года подростки избили 8 человек, семеро из которых были несовершеннолетними. Действовали они в ТРЦ «Авиапарк», ТЦ «Дискавери» и на территории парка культуры «Ходынское поле» в Москве. После драки в парке было возбуждено уголовное дело. Действия всех пятерых подростков квалифицировали по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». В СК отметили, что показания обвиняемых подтверждают факт сговора. Следователи также нашли видеозаписи нападений.

Одним из фигурантов оказался 14-летний чеченский подросток. Сам он утверждает, что вступился за товарища, на которого напал зачинщик. Подросток уже семь месяцев находится под домашним арестом, а ситуацию с ним взял под крыло Рамзан Кадыров. Он сказал, что лично занимается этим делом, и раскритиковал главу СК РФ Александра Бастрыкина и главу МВД РФ Владимира Колокольцева, заявив, что они «сидят не на своих местах».