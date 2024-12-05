Пескова попросили прокомментировать слова Кадырова про глав СК и МВД РФ

Ранее Кадыров заявил, что глава СК РФ Александр Бастрыкин и министр внутренних дел Владимир Колокольцев «сидят не на своих местах». С критикой глав силовых ведомств он выступил, комментируя дело против 14-летнего чеченского подростка Муслима Мурдиева, которого обвиняют в грубом нарушении общественного порядка с применением насилия, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Фигурантом уголовного дела он стал после драки в парке «Ходынское поле» в Москве. Сам подросток утверждал, что заступился за товарища, на которого напал зачинщик драки.