Пескова попросили прокомментировать слова Кадырова про глав СК и МВД РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предпочел не комментировать высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес руководства Следственного комитета и Министерства внутренних дел России.
«Здесь я воздержался бы от каких-либо комментариев. Если кто-то посчитает необходимым давать оценки — они дадут оценку», — цитирует Пескова ТАСС 5 декабря.
Ранее Кадыров заявил, что глава СК РФ Александр Бастрыкин и министр внутренних дел Владимир Колокольцев «сидят не на своих местах». С критикой глав силовых ведомств он выступил, комментируя дело против 14-летнего чеченского подростка Муслима Мурдиева, которого обвиняют в грубом нарушении общественного порядка с применением насилия, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Фигурантом уголовного дела он стал после драки в парке «Ходынское поле» в Москве. Сам подросток утверждал, что заступился за товарища, на которого напал зачинщик драки.
Кадыров обвинил Колокольцева в том, что он «дал команду» и сейчас «приезжих избивают, забирают, выгоняют», а следственные органы — бездействуют. Он заявил, что лично занимается делом Мурдиева и «его они не посадят».
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