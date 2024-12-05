«Всевышний их накажет»: Кадыров заявил, что Колокольцев и Бастрыкин «сидят не на своих местах»

Мурдиева, который семь месяцев находится под домашним арестом, обвиняют в грубом нарушении общественного порядка с применением насилия к гражданам с группой лиц по сговору. Уголовное дело возбуждено после драки в парке «Ходынское поле». Сам Мурдиев утверждает, что заступился за товарища, на которого напал зачинщик драки.

«Делом Мурдиева мы занимаемся уже давно: правозащитники, депутаты, сенаторы и лично я в том числе», — заявил Кадыров и добавил: «Те люди, которые сидят наверху, следственные органы, во главе с Бастрыкиным и Колокольцевым — сидят не на своих местах».

«Люди не знают, что творится в государстве, не выезжают в регионы и не общаются с людьми», продолжил он свою мысль. «Беспредельничают, сидя в креслах, не смотрят, что творится за окном. Всевышний обязательно их накажет», сказал он в заключение.

По мнению главы Чечни, правоохранительные органы качественно не выполняют задачи, поставленные перед ними президентом страны. Что же касается дела Мурдиева, у которого 18 декабря суд, о нем Кадыров сказал следующее: «Его они не посадят, ничего с ним не сделают. Я сам лично со всеми разговаривал. Он скоро освободится».