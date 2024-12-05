Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-5°

ясная погода, без осадков

ощущается как -7

0 м/c,

штиль.

 777мм 96%
Подробнее
1 Пробки
USD 104,24
EUR 110,20
Кто и как перекрывает дороги
Копим на будущее
Кого предлагают на корпоратив
Война «Геоизола»
Новый владелец Four Seasons
Промышленный Петербург
Данные Росстата и реальность
Рейтинги "Фонтанки"
Общество «Всевышний их накажет»: Кадыров заявил, что Колокольцев и Бастрыкин «сидят не на своих местах»

«Всевышний их накажет»: Кадыров заявил, что Колокольцев и Бастрыкин «сидят не на своих местах»

306
1 комментарий

Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с критикой в адрес руководства Следственного комитета и МВД РФ, комментируя дела против 14-летнего чеченского подростка Муслима Мурдиева. Об этом 5 декабря сообщает РБК.

Мурдиева, который семь месяцев находится под домашним арестом, обвиняют в грубом нарушении общественного порядка с применением насилия к гражданам с группой лиц по сговору. Уголовное дело возбуждено после драки в парке «Ходынское поле». Сам Мурдиев утверждает, что заступился за товарища, на которого напал зачинщик драки.

«Делом Мурдиева мы занимаемся уже давно: правозащитники, депутаты, сенаторы и лично я в том числе», — заявил Кадыров и добавил: «Те люди, которые сидят наверху, следственные органы, во главе с Бастрыкиным и Колокольцевым — сидят не на своих местах».

По словам Кадырова, «Колокольцев дал команду: сейчас приезжих избивают, забирают, выгоняют — наших братьев, которые нам необходимы».

«Потом говорят что с нами никто не хочет дружить», подчеркнул Кадыров.

«Люди не знают, что творится в государстве, не выезжают в регионы и не общаются с людьми», продолжил он свою мысль. «Беспредельничают, сидя в креслах, не смотрят, что творится за окном. Всевышний обязательно их накажет», сказал он в заключение.

По мнению главы Чечни, правоохранительные органы качественно не выполняют задачи, поставленные перед ними президентом страны. Что же касается дела Мурдиева, у которого 18 декабря суд, о нем Кадыров сказал следующее: «Его они не посадят, ничего с ним не сделают. Я сам лично со всеми разговаривал. Он скоро освободится».

Ранее Кадыров призывал Бастрыкина быть аккуратным в высказываниях об исламе и терактах.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Владимир Колокольцев Рамзан Кадыров Александр Бастрыкин Муслим Мурдиев МВД СК
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
8 минут
Так пусть заберёт всех братьев к себе в регион? Там и культура роднее, и обучение лучше и "все свои".
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В Санкт-Петербурге самым активным днём «Чёрной пятницы» стала суббота
3 декабря, 17:18
Новости компаний
От товара к скандалу: как маркетплейсы превращаются в поле для патентных троллей
1 декабря, 14:00
Новости компаний
Красный крест провел тренинг для сотрудников «Ленстройтреста»
28 ноября, 18:16
ТОП 5
Новости компаний
Как появляются имена у домов
4 декабря, 18:00
«Ленстройтрест» объявил о старте бронирования в новом доме в квартале «Окла»
4 декабря, 17:20
Петербургский девелопер перенесет загородный проект поближе к метро
4 декабря, 16:30
Банк «Санкт-Петербург» запускает вклад «Зимний Петербург» с повышенными ставками
4 декабря, 15:55
Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию последний корпус жилого комплекса «Новоорловский»
4 декабря, 15:40
Setl Group присоединился к мероприятию «Щедрый вторник» и помог детям
4 декабря, 15:30
Застройщик «Терминал-Ресурс» разрабатывает индивидуальную систему оплаты
3 декабря, 18:00
В Санкт-Петербурге самым активным днём «Чёрной пятницы» стала суббота
3 декабря, 17:18
Старт продаж 5 очереди интеллектуального квартала «ЛесART»
3 декабря, 16:12
БСПБ открыл в Москве «ВЭД 360» — международный центр поддержки импортеров и экспортеров
3 декабря, 15:30
«Ленстройтрест» вошел в Красную книгу предпринимателей Петербурга
3 декабря, 15:25
RBI вывела на рынок жилой квартал в Приморском районе
2 декабря, 17:52