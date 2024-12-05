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Финансы Общество Патрушев: дефицита красной икры в России не будет, но цена может не понравиться

Патрушев: дефицита красной икры в России не будет, но цена может не понравиться

1 670
35 комментариев

Дефицита красной икры в России не ожидается, однако цена одной из главных составляющих новогоднего стола может вырасти. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев, пишет ТАСС 5 декабря.

С его слов, стоимость деликатеса может вырасти из-за не очень хорошей лососевой путины в текущем году. Цена будет варьироваться в зависимости от спроса и предложения.

«На сегодняшний день, возможно, предложения будет чуть недостаточно. Тем не менее никакого дефицита не будет», — добавил Патрушев.

Накануне ФАС пообещала пресекать необоснованный рост цен в магазинах перед Новым годом.

В преддверии новогодних праздников Роспотребнадзор предостерег россиян от покупки красной игры с рук и в местах несанкционированной торговли. При выборе нужно внимательно читать этикетку: там должны быть указаны даты изготовления и фасовки, а также из какой рыбы изъята икра. Нужно обращать внимание на целостность упаковки и состав. Хранить икру следует в холодильнике, после вскрытия жестяной банки продукт лучше переложить в стеклянную тару.

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Комментарии
36
FalconNitro3
1 час
Ха-ха-ха-ха, в принципе нет дефицита, если не покупать... Черной же икры нет дефицита, захотел-накопил-купил.
282799367
1 час
Эту "формулу Патрушева" надо отлить в граните и использовать постоянно. Просто вместо слова "икра" подставлять другие: бензин, масло, картофель...
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