Патрушев: дефицита красной икры в России не будет, но цена может не понравиться

Дефицита красной икры в России не ожидается, однако цена одной из главных составляющих новогоднего стола может вырасти. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев, пишет ТАСС 5 декабря.

С его слов, стоимость деликатеса может вырасти из-за не очень хорошей лососевой путины в текущем году. Цена будет варьироваться в зависимости от спроса и предложения.

«На сегодняшний день, возможно, предложения будет чуть недостаточно. Тем не менее никакого дефицита не будет», — добавил Патрушев.

В преддверии новогодних праздников Роспотребнадзор предостерег россиян от покупки красной игры с рук и в местах несанкционированной торговли. При выборе нужно внимательно читать этикетку: там должны быть указаны даты изготовления и фасовки, а также из какой рыбы изъята икра. Нужно обращать внимание на целостность упаковки и состав. Хранить икру следует в холодильнике, после вскрытия жестяной банки продукт лучше переложить в стеклянную тару.