«У нас все идет нормально»: Семак попытался объяснить последние неудачи команды

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак ответил на заявление о том, что его команда не показывает чемпионской игры.

«Что значит — чемпионская игра? Команда больше всех забивает, меньше всех пропускает, у нас в этом сезоне второй результат за семь лет по количеству набранных очков. Поэтому с точки зрения результата, который является эквивалентом той работы, которую мы проделываем, все идет нормально. При этом мы понимаем, что вся борьба впереди. По поводу чемпионской игры… мне сложно сказать, что это значит. Если у кого-то будет четкое понятие, что значит чемпионская игра, мы с удовольствием обсудим», — отметил Семак.

Он добавил, что тренерский штаб «Зенита» и футболисты понимают, что надо улучшать игру и работать над реализацией моментов. К тому же вмешались различные факторы, например травма Максима Глушенкова на старте чемпионата.

«Начинали одним составом, где большую роль играл Максим Глушенков. Потом пришлось перестроиться по ходу чемпионата, поменять немножко структуру игры, видоизменить некоторые моменты, элементы игры. Не всегда это получается, но мы понимаем, в какую нам сторону идти», — добавил Сергей Семак.

Напомним, что в последнем матче «Зенит» неожиданно проиграл на «Газпром Арене» самарским «Крыльям Советов», которые борются за выживание, со счетом 2:3. Благодаря столь же неожиданному поражению «Краснодара» петербуржцы сохранили первое место в чемпионате. Однако шансы на чемпионство в столетний юбилей у команды Сергея Семака понизились.