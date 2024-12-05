Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-4°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-4°

пасмурно, без осадков

ощущается как -8

2 м/c,

вос.

 777мм 87%
Подробнее
4 Пробки
USD 104,24
EUR 110,20
Борьба за дом-памятник на Рыбацкой
Копим на будущее
Что там в Сирии
Кто убил Талькова
Кто и как перекрывает дороги
Кого предлагают на корпоратив
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Спорт «У нас все идет нормально»: Семак попытался объяснить последние неудачи команды

«У нас все идет нормально»: Семак попытался объяснить последние неудачи команды

609
Написать комментарий

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак ответил на заявление о том, что его команда не показывает чемпионской игры.

«Что значит — чемпионская игра? Команда больше всех забивает, меньше всех пропускает, у нас в этом сезоне второй результат за семь лет по количеству набранных очков. Поэтому с точки зрения результата, который является эквивалентом той работы, которую мы проделываем, все идет нормально. При этом мы понимаем, что вся борьба впереди. По поводу чемпионской игры… мне сложно сказать, что это значит. Если у кого-то будет четкое понятие, что значит чемпионская игра, мы с удовольствием обсудим», — отметил Семак.

Он добавил, что тренерский штаб «Зенита» и футболисты понимают, что надо улучшать игру и работать над реализацией моментов. К тому же вмешались различные факторы, например травма Максима Глушенкова на старте чемпионата.

«Начинали одним составом, где большую роль играл Максим Глушенков. Потом пришлось перестроиться по ходу чемпионата, поменять немножко структуру игры, видоизменить некоторые моменты, элементы игры. Не всегда это получается, но мы понимаем, в какую нам сторону идти», — добавил Сергей Семак.

Напомним, что в последнем матче «Зенит» неожиданно проиграл на «Газпром Арене» самарским «Крыльям Советов», которые борются за выживание, со счетом 2:3. Благодаря столь же неожиданному поражению «Краснодара» петербуржцы сохранили первое место в чемпионате. Однако шансы на чемпионство в столетний юбилей у команды Сергея Семака понизились.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
До окончания SUP-квеста осталось 2 дня: спешите выиграть SUP-борд в середине лета
24 июля, 11:00
Новости компаний
Как выбрать весло: рекомендации для участников Фонтанка SUP и не только
22 июля, 16:00
Новости компаний
На SUP-борде всей семьей: как весело и безопасно кататься с детьми
19 июля, 14:00
ТОП 5
Новости компаний
В ЖК «Экография. Квартал у Петергофа» построят новый детский сад
5 декабря, 12:53
Как появляются имена у домов
4 декабря, 18:00
«Ленстройтрест» объявил о старте бронирования в новом доме в квартале «Окла»
4 декабря, 17:20
Петербургский девелопер перенесет загородный проект поближе к метро
4 декабря, 16:30
Банк «Санкт-Петербург» запускает вклад «Зимний Петербург» с повышенными ставками
4 декабря, 15:55
Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию последний корпус жилого комплекса «Новоорловский»
4 декабря, 15:40
Setl Group присоединился к мероприятию «Щедрый вторник» и помог детям
4 декабря, 15:30
Застройщик «Терминал-Ресурс» разрабатывает индивидуальную систему оплаты
3 декабря, 18:00
В Санкт-Петербурге самым активным днём «Чёрной пятницы» стала суббота
3 декабря, 17:18
Старт продаж 5 очереди интеллектуального квартала «ЛесART»
3 декабря, 16:12
БСПБ открыл в Москве «ВЭД 360» — международный центр поддержки импортеров и экспортеров
3 декабря, 15:30
«Ленстройтрест» вошел в Красную книгу предпринимателей Петербурга
3 декабря, 15:25