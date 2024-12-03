Суперкомпьютер существенно повысил шансы «Спартака» на чемпионство в РПЛ, а шансы «Зенита» — понизил

После 17 туров текущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) вероятность победы московского «Спартака» в чемпионате заметно выросла. Об этом свидетельствуют данные суперкомпьютера статистической платформы Opta.

Команда «красно-белых» выиграла пять матчей подряд, в том числе разгромила «Акрон» (4:0), «Локомотив» (5:2) и «Краснодар» (3:0). Благодаря этим результатам «Спартак» поднялся на третью строчку в таблице РПЛ, сократив отставание от лидирующего «Зенита» до пяти очков, а от идущего вторым «Краснодара» — до четырех.