Суперкомпьютер существенно повысил шансы «Спартака» на чемпионство в РПЛ, а шансы «Зенита» — понизил

После 17 туров текущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) вероятность победы московского «Спартака» в чемпионате заметно выросла. Об этом свидетельствуют данные суперкомпьютера статистической платформы Opta.
Команда «красно-белых» выиграла пять матчей подряд, в том числе разгромила «Акрон» (4:0), «Локомотив» (5:2) и «Краснодар» (3:0). Благодаря этим результатам «Спартак» поднялся на третью строчку в таблице РПЛ, сократив отставание от лидирующего «Зенита» до пяти очков, а от идущего вторым «Краснодара» — до четырех.
Вероятность чемпионства для «Спартака», согласно обновленному прогнозу, увеличилась с 1% до 8,5% всего за один тур.
В то же время шансы «Зенита» на завоевание титула снизились с 64,3% до 58,9%, а у «Краснодара» показатель сократился с 28,7% до 28,2%.
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