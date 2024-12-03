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Спорт Суперкомпьютер существенно повысил шансы «Спартака» на чемпионство в РПЛ, а шансы «Зенита» — понизил

Суперкомпьютер существенно повысил шансы «Спартака» на чемпионство в РПЛ, а шансы «Зенита» — понизил

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6 комментариев

После 17 туров текущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) вероятность победы московского «Спартака» в чемпионате заметно выросла. Об этом свидетельствуют данные суперкомпьютера статистической платформы Opta.

Источник:

Команда «красно-белых» выиграла пять матчей подряд, в том числе разгромила «Акрон» (4:0), «Локомотив» (5:2) и «Краснодар» (3:0). Благодаря этим результатам «Спартак» поднялся на третью строчку в таблице РПЛ, сократив отставание от лидирующего «Зенита» до пяти очков, а от идущего вторым «Краснодара» — до четырех.

Вероятность чемпионства для «Спартака», согласно обновленному прогнозу, увеличилась с 1% до 8,5% всего за один тур.

В то же время шансы «Зенита» на завоевание титула снизились с 64,3% до 58,9%, а у «Краснодара» показатель сократился с 28,7% до 28,2%.

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Комментарии
6
McGillavry
1 час
Действительно что-ли для настолько бесполезных расчётов используют суперкомпьютеры? Это же всё на бумажке в столбик считается, а на калькуляторе проверяется, если собственного времени не жалко.
Шер$тефобб
1 час
суперкомпьютер не в курсе "цикличности спартака" просто)))
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