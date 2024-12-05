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Происшествия Стрельба в самокатчика в центре Петербурга попала на видео. Он ехал по «зебре»

Стрельба в самокатчика в центре Петербурга попала на видео. Он ехал по «зебре»

2 865
19 комментариев

Камера сняла кульминацию конфликта самокатчика и человека из такси в центре Петербурга. Видео 5 декабря опубликовал полицейский главк.

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На записи видно, как мужчина на электросамокате задерживается на «зебре», перед которой остановился таксист. Вероятно, часть конфликта осталась за кадром. По словам 48-летнего петербуржца, поздним вечером 3 декабря водитель чуть не сбил его на перекрёстке Невского проспекта и улицы Маяковского.

Проехать по пешеходному переходу самокатчику всё же удалось. Но вслед ему стрелял выскочивший из салона пассажир.

Обошлось без травм. Предполагаемого стрелка полицейские задержали накануне днём — это 41-летний местный житель. Как уточнили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, мужчине вменяют хулиганство, пока он находится в изоляторе временного содержания.

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Комментарии
19
Cashmare
26 минут
а самотык зачем на зебре стоял? так что тут оба двое представители запрещенных меньшинств
Отец Родной
48 минут
Жаль, не попал...
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