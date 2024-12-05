Стрельба в самокатчика в центре Петербурга попала на видео. Он ехал по «зебре»

На записи видно, как мужчина на электросамокате задерживается на «зебре», перед которой остановился таксист. Вероятно, часть конфликта осталась за кадром. По словам 48-летнего петербуржца, поздним вечером 3 декабря водитель чуть не сбил его на перекрёстке Невского проспекта и улицы Маяковского.