Путин в рамках «Ёлки желаний» сделает подарок ребёнку

Российский президент Владимир Путин в этом году традиционно примет участие во всероссийской новогодней акции «Ёлка желаний». Об этом 5 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова.
«Да. Планирует», — сказал пресс-секретарь президента, отвечая на соответствующий вопрос.
«Ёлка желаний» проводится с 2018 года для сирот, детей с ограниченными возможностями и оказавшихся в трудной ситуации, а также для одаренных ребят. Подарки им дарят чиновники, бизнесмены, коммерческие организации и частные лица. За время проведения акции исполнено 213 тысяч детских новогодних желаний на общую сумму более 2,7 млрд рублей, участвовали 88 тысяч человек.
В прошлом году Путин исполнил желание 13-летней Ксюши Мазневой из Петербурга, которая хотела попробовать себя в роли ведущей новостей — для нее организовали стажировку в «Останкино». Кроме того, президент исполнил желание 11-летнего Никиты Мирошниченко — мальчик смог посетить Эрмитаж и поговорить с Путиным по телефону.
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