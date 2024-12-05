Путин в рамках «Ёлки желаний» сделает подарок ребёнку

Российский президент Владимир Путин в этом году традиционно примет участие во всероссийской новогодней акции «Ёлка желаний». Об этом 5 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова.

«Ёлка желаний» проводится с 2018 года для сирот, детей с ограниченными возможностями и оказавшихся в трудной ситуации, а также для одаренных ребят. Подарки им дарят чиновники, бизнесмены, коммерческие организации и частные лица. За время проведения акции исполнено 213 тысяч детских новогодних желаний на общую сумму более 2,7 млрд рублей, участвовали 88 тысяч человек.