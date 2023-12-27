Ты у павлина? Нет, у ёлок. Путин исполнил желание мальчика посетить Эрмитаж

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с 11-летним Никитой Мирошниченко, который посетил Эрмитаж. Открытку, в которой мальчик рассказал о своей мечте побывать в главном музее Петербурга, глава государства ранее снял с «Елки желаний» на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

Звонок от президента поступил мальчику, который еще был в этот момент с родителями в Зимнем дворце.