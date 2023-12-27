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    Ты у павлина? Нет, у ёлок. Путин исполнил желание мальчика посетить Эрмитаж

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    Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с 11-летним Никитой Мирошниченко, который посетил Эрмитаж. Открытку, в которой мальчик рассказал о своей мечте побывать в главном музее Петербурга, глава государства ранее снял с «Елки желаний» на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

    Звонок от президента поступил мальчику, который еще был в этот момент с родителями в Зимнем дворце.

    t.me/news_kremlin

    —Ты где находишься здесь?

    — Я нахожусь в Эрмитаже.

    — Прямо в Эрмитаже? А где? У павлина?

    — Нет. У ёлок.

    Никита приехал с семьей из Костромы, он ученик пятого класса. Несмотря на особенности здоровья, ходит в музыкальную школу и увлекается историей. Он мечтал увидеть Эрмитаж, а особенно Тронный зал, после прослушивания аудиокниги.

    Ранее президент исполнил желание 13-летней Ксюши Мазневой из Петербурга. Девочка рассказала Путину, что хотела бы попробовать себя в роли ведущей новостей. Тогда для школьницы организовали стажировку в «Останкино». Он рассказал юной журналистке, что необходимо подавать информацию правдиво.

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    Владимир ПутинЕлка желаний
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