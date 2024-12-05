Печальное зрелище. С заброшенного Конюшенного ведомства сняли баннеры

С фасадов Конюшенного ведомства со стороны Конюшенной площади сняли баннеры, которые почти полностью закрывали здание, заметил корреспондент «Фонтанки» 5 декабря. Обзору открылось печальное зрелище заколоченных окон памятника, который давно ожидает реставрации.
На снимках видно, что часть оконных заполнений здания отсутствует, а с фасада осыпается штукатурка. В летнее время хорошо видно, что из крыши объекта культурного наследия федерального значения растут деревья.
С 15 декабря на Конюшенной площади должен открыться традиционный рождественский каток. Он проработает до 15 января 2025 года.
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