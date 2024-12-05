Биткоин впервые в истории превысил 100 тыс. долл.

Биржа Binance в 5:41 мск зафиксировала курс 100,103 тыс. долл. (рост составил 4,29%), а в 7:19 мск — 102,678 тыс. долл. (+7,18%). CoinMarketCap , учитывающий данные по 20 с лишним биржам, сообщил о подорожании биткойна до 101,08 тыс. долл. (+5,6%) и до 102,803 тыс. долл. (+7,18%), соответственно.

По оценкам аналитиков, рост происходит на ожиданиях, что избранный президент США Дональд Трамп будет продвигать меры, связанные с упрощением регулирования биткоина. «Фонтанка» уже рассказывала, как его победа отразилась на росте криптовалют. Несколько часов назад стало известно, что Трамп выбрал на пост председателя SEC (главного биржевого регулятора США) сторонника криптовалют и цифровых активов Пола Аткинса. Пока SEC руководит Гэри Генслер, который многократно штрафовал на миллионы долларов представителей американского криптобизнеса. Летом Трамп обещал в случае победы уволить Генслера.