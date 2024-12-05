Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-4°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-4°

пасмурно, без осадков

ощущается как -7

1 м/c,

вос.

 778мм 97%
Подробнее
4 Пробки
USD 104,24
EUR 110,20
Кто и как перекрывает дороги
Копим на будущее
Кого предлагают на корпоратив
Война «Геоизола»
Новый владелец Four Seasons
Промышленный Петербург
Данные Росстата и реальность
Рейтинги "Фонтанки"
Финансы Биткоин впервые в истории превысил 100 тыс. долл.

Биткоин впервые в истории превысил 100 тыс. долл.

1 638
4 комментария

Стоимость биткоина 5 декабря обновила исторический максимум и превысила 100 тыс. долларов.

Биржа Binance в 5:41 мск зафиксировала курс 100,103 тыс. долл. (рост составил 4,29%), а в 7:19 мск — 102,678 тыс. долл. (+7,18%). CoinMarketCap, учитывающий данные по 20 с лишним биржам, сообщил о подорожании биткойна до 101,08 тыс. долл. (+5,6%) и до 102,803  тыс. долл. (+7,18%), соответственно.

По оценкам аналитиков, рост происходит на ожиданиях, что избранный президент США Дональд Трамп будет продвигать меры, связанные с упрощением регулирования биткоина. «Фонтанка» уже рассказывала, как его победа отразилась на росте криптовалют. Несколько часов назад стало известно, что Трамп выбрал на пост председателя SEC (главного биржевого регулятора США) сторонника криптовалют и цифровых активов Пола Аткинса. Пока SEC руководит Гэри Генслер, который многократно штрафовал на миллионы долларов представителей американского криптобизнеса. Летом Трамп обещал в случае победы уволить Генслера.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Биткоин Биткоины Криптовалюта Торги криптовалютой Дональд Трамп
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Znatok78
2 часа
Ему, как и доллару, скоро пушной зверёк!) Вон Артёмка Лебедев, мальвин с голубыми волосами, на днях так говорил, мол, все вкладывайтесь в рубли!))
Гость
1 час
инфляция
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» запускает вклад «Зимний Петербург» с повышенными ставками
4 декабря, 15:55
Новости компаний
БСПБ открыл в Москве «ВЭД 360» — международный центр поддержки импортеров и экспортеров
3 декабря, 15:30
Новости компаний
В Новый 2025 год с подарками от Банка «Санкт-Петербург»
2 декабря, 17:40
ТОП 5
Новости компаний
Как появляются имена у домов
4 декабря, 18:00
«Ленстройтрест» объявил о старте бронирования в новом доме в квартале «Окла»
4 декабря, 17:20
Петербургский девелопер перенесет загородный проект поближе к метро
4 декабря, 16:30
Банк «Санкт-Петербург» запускает вклад «Зимний Петербург» с повышенными ставками
4 декабря, 15:55
Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию последний корпус жилого комплекса «Новоорловский»
4 декабря, 15:40
Setl Group присоединился к мероприятию «Щедрый вторник» и помог детям
4 декабря, 15:30
Застройщик «Терминал-Ресурс» разрабатывает индивидуальную систему оплаты
3 декабря, 18:00
В Санкт-Петербурге самым активным днём «Чёрной пятницы» стала суббота
3 декабря, 17:18
Старт продаж 5 очереди интеллектуального квартала «ЛесART»
3 декабря, 16:12
БСПБ открыл в Москве «ВЭД 360» — международный центр поддержки импортеров и экспортеров
3 декабря, 15:30
«Ленстройтрест» вошел в Красную книгу предпринимателей Петербурга
3 декабря, 15:25
RBI вывела на рынок жилой квартал в Приморском районе
2 декабря, 17:52