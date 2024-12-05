Трамп выбрал главу SEC США и пообещал уволить предыдущего. Объем торгов криптовалютой вырос до $10 трлн

Дональд Трамп выбрал сторонника криптовалют и цифровых активов Пола Аткинса на пост председателя SEC — главного биржевого регулятора США, сообщили журналисты блога UnChained со ссылкой на три источника, знакомых с ходом обсуждения.

О вероятной кандидатуре Аткинса ранее писал Bloomberg. СМИ сообщают, что Трамп уже связался с ним и ждет, когда тот согласится. Аткинс уже был на посту республиканского комиссара SEC в период правления Джорджа Буша-младшего, после основал консалтинговую компанию.

Пол Аткинс — активный сторонник цифровых активов. Участники рынка ожидают от новой администрации Трампа лучшего отношения к криптовалютному регулированию — «Фонтанка» уже рассказывала , как его победа отразилась на росте криптовалют. Пока главным биржевым регулятором руководит Гэри Генслер — он многократно подавал иски и штрафовал на миллионы долларов представителей американского криптобизнеса. Летом Трамп пообещал «первым делом» уволить Генслера в случае победы на выборах, напоминает РБК.

Тем временем объем торгов криптовалютой впервые вырос до 10 трлн долларов в ноябре, передает Bloomberg. Рынок вырос на фоне ожиданий более благоприятной нормативно-правовой среды для отрасли после победы Дональда Трампа на выборах.