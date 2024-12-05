Врач-диетолог и телеведущий Алексей Ковальков скончался в возрасте 62 лет

Теле- и радиоведущий и врач-диетолог Алексей Ковальков скончался в возрасте 62 лет. Об этом 4 декабря сообщает РБК.

Алексей Ковальков родился 19 апреля 1962 года в Москве, отучился на лечебном факультете во 2-м Московском ордена Ленина государственном медицинском институте имени Н. И. Пирогова (ныне — РНИМУ имени Пирогова), а в 2006 году прошел переподготовку в сфере диетологии.

Он стал автором методики снижения веса, и прославился на всю страну, рассказав о том, как ему удалось похудеть на 80 килограммов. В апреле 2010 года вошел в тройку самых востребованных диетологов Москвы по версии журнала Forbes. Входил и в пятерку самых популярных диетологов России по данным журнала Lancet.