Врач-диетолог и телеведущий Алексей Ковальков скончался в возрасте 62 лет

Теле- и радиоведущий и врач-диетолог Алексей Ковальков скончался в возрасте 62 лет. Об этом 4 декабря сообщает РБК.
Алексей Ковальков родился 19 апреля 1962 года в Москве, отучился на лечебном факультете во 2-м Московском ордена Ленина государственном медицинском институте имени Н. И. Пирогова (ныне — РНИМУ имени Пирогова), а в 2006 году прошел переподготовку в сфере диетологии.
Он стал автором методики снижения веса, и прославился на всю страну, рассказав о том, как ему удалось похудеть на 80 килограммов. В апреле 2010 года вошел в тройку самых востребованных диетологов Москвы по версии журнала Forbes. Входил и в пятерку самых популярных диетологов России по данным журнала Lancet.
Врач выступал консультантом в программах «Среда обитания», «Контрольная закупка», «Вкус жизни», вел рубрики «Килограммы судьбы», «Знак качества» на радиостанции «Маяк» и так далее. Вместе с Марией Куликовой стал телеведущим шоу «Хороший врач». На канале «Домашний» вышла авторская программа Ковалькова «Семейный размер».
По данным СМИ, на протяжении последних двух лет Ковальков боролся с онкологическим заболеванием.
Всю официальную информацию о кончине Ковалькова, по словам собеседника РБК, представят 5 декабря..
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