Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-4°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-4°

ясная погода, без осадков

ощущается как -6

0 м/c,

штиль.

 777мм 94%
Подробнее
1 Пробки
USD 104,24
EUR 110,20
Кто и как перекрывает дороги
Копим на будущее
Кого предлагают на корпоратив
Война «Геоизола»
Новый владелец Four Seasons
Промышленный Петербург
Данные Росстата и реальность
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Врач-диетолог и телеведущий Алексей Ковальков скончался в возрасте 62 лет

Врач-диетолог и телеведущий Алексей Ковальков скончался в возрасте 62 лет

1 323
1 комментарий

Теле- и радиоведущий и врач-диетолог Алексей Ковальков скончался в возрасте 62 лет. Об этом 4 декабря сообщает РБК.

Алексей Ковальков родился 19 апреля 1962 года в Москве, отучился на лечебном факультете во 2-м Московском ордена Ленина государственном медицинском институте имени Н. И. Пирогова (ныне — РНИМУ имени Пирогова), а в 2006 году прошел переподготовку в сфере диетологии.

Он стал автором методики снижения веса, и прославился на всю страну, рассказав о том, как ему удалось похудеть на 80 килограммов. В апреле 2010 года вошел в тройку самых востребованных диетологов Москвы по версии журнала Forbes. Входил и в пятерку самых популярных диетологов России по данным журнала Lancet.

Врач выступал консультантом в программах «Среда обитания», «Контрольная закупка», «Вкус жизни», вел рубрики «Килограммы судьбы», «Знак качества» на радиостанции «Маяк» и так далее. Вместе с Марией Куликовой стал телеведущим шоу «Хороший врач». На канале «Домашний» вышла авторская программа Ковалькова «Семейный размер».

По данным СМИ, на протяжении последних двух лет Ковальков боролся с онкологическим заболеванием.

Всю официальную информацию о кончине Ковалькова, по словам собеседника РБК, представят 5 декабря..

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Алексей Ковальков Диетолог Телеведущий
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
ivan5_5e4d10fe646f6
23 минуты
Пил по его совету воду с кальцием. Теперь не буду.
Гость
1 минута
Доктор (?), публично раздавал советы (!), а сам и до пенсии не дотянул. Плохой пример.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В Санкт-Петербурге самым активным днём «Чёрной пятницы» стала суббота
3 декабря, 17:18
Новости компаний
От товара к скандалу: как маркетплейсы превращаются в поле для патентных троллей
1 декабря, 14:00
Новости компаний
Красный крест провел тренинг для сотрудников «Ленстройтреста»
28 ноября, 18:16
ТОП 5
Новости компаний
Как появляются имена у домов
4 декабря, 18:00
«Ленстройтрест» объявил о старте бронирования в новом доме в квартале «Окла»
4 декабря, 17:20
Петербургский девелопер перенесет загородный проект поближе к метро
4 декабря, 16:30
Банк «Санкт-Петербург» запускает вклад «Зимний Петербург» с повышенными ставками
4 декабря, 15:55
Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию последний корпус жилого комплекса «Новоорловский»
4 декабря, 15:40
Setl Group присоединился к мероприятию «Щедрый вторник» и помог детям
4 декабря, 15:30
Застройщик «Терминал-Ресурс» разрабатывает индивидуальную систему оплаты
3 декабря, 18:00
В Санкт-Петербурге самым активным днём «Чёрной пятницы» стала суббота
3 декабря, 17:18
Старт продаж 5 очереди интеллектуального квартала «ЛесART»
3 декабря, 16:12
БСПБ открыл в Москве «ВЭД 360» — международный центр поддержки импортеров и экспортеров
3 декабря, 15:30
«Ленстройтрест» вошел в Красную книгу предпринимателей Петербурга
3 декабря, 15:25
RBI вывела на рынок жилой квартал в Приморском районе
2 декабря, 17:52