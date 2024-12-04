Глава СК затребовал доклад о расследовании нападений на женщин и детей в петербургском ЖК

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании ряда нападений на женщин и детей в Санкт-Петербурге. Об этом 4 декабря сообщает пресс-служба СК.

«В СМИ сообщается, что в Петербурге в одном из ЖК мужчина нападает на женщин и детей и избивает их, — сказано в публикации ведомства. — На данный момент известно о двух подобных случаях, но местные жители предполагают, что пострадавших гораздо больше».