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Происшествия Общество Глава СК затребовал доклад о расследовании нападений на женщин и детей в петербургском ЖК

Глава СК затребовал доклад о расследовании нападений на женщин и детей в петербургском ЖК

2 974
12 комментариев

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании ряда нападений на женщин и детей в Санкт-Петербурге. Об этом 4 декабря сообщает пресс-служба СК.

«В СМИ сообщается, что в Петербурге в одном из ЖК мужчина нападает на женщин и детей и избивает их, — сказано в публикации ведомства. — На данный момент известно о двух подобных случаях, но местные жители предполагают, что пострадавших гораздо больше».

ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее «Фонтанка» сообщала, как в этот понедельник в жилом комплексе «Цветной город» в Красногвардейском районе произошла серия нападений на местных жителей.

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Александр Бастрыкин Доклад Нападения на детей Нападения на женщин ЖК Петербург
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Комментарии
14
AndrewBarsik
1 час
Правильнее так: "Робот, размещающий сообщения от имени пресс-службы СК, написал, что Глава СК затребовал доклад о расследовании нападений на женщин и детей в петербургском ЖК".
282304523
34 минуты
Хорошо, что не застрелиться предлагает, как недавно один преступник, неоднократно награжденный
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