Глава СК затребовал доклад о расследовании нападений на женщин и детей в петербургском ЖК

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании ряда нападений на женщин и детей в Санкт-Петербурге. Об этом 4 декабря сообщает пресс-служба СК.
«В СМИ сообщается, что в Петербурге в одном из ЖК мужчина нападает на женщин и детей и избивает их, — сказано в публикации ведомства. — На данный момент известно о двух подобных случаях, но местные жители предполагают, что пострадавших гораздо больше».
ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
Ранее «Фонтанка» сообщала, как в этот понедельник в жилом комплексе «Цветной город» в Красногвардейском районе произошла серия нападений на местных жителей.
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