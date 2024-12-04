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Власть США расширили санкции против России. Под ограничения попал украинец и фирмы из Великобритании и Таиланда

США расширили санкции против России. Под ограничения попал украинец и фирмы из Великобритании и Таиланда

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3 комментария

США внесли в санкционный список по РФ пять физических и пять юридических лиц, сообщает Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) американского казначейства 4 декабря.

Из пяти физических лиц только трое — граждане России. Один из них — уроженец Дагестана, его полный тезка — бывший гендиректор московской радиовещательной компании «Медиастар», ликвидированной в 2022 году. Также в санкционный список попали гражданин Латвии и гражданин Украины.

Среди компаний в списке указываются Pullman Global Solutions из США, которая занимается предоставлением IT-услуг юрлицам, логистическая Siam Expert Trading Company Limited из Таиланда, TGR DWC из ОАЭ, предоставляющая консультации по вопросам управления, и TGR Partners с представительствами в Лондоне, Москве, Стамбуле и Риге. Фирма занимается финансовой и страховой деятельностью. Также ограничения коснулись британской TGR Corporate Concierge, которая обслуживает клиентов люкс-класса по вопросом перелетов, организации корпоративных мероприятий и покупки недвижимости.

Вчера советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан анонсировал новые антироссийские санкции. «Соединенные Штаты ввели серьезные санкции против финансового сектора России, за которыми последует еще больше санкций», — заявил он.

В конце ноября в санкционный список США попали 118 физических и юридических лиц, связанных с российским финансовым сектором. Среди них — Газпромбанк, «Дом.РФ» и зампреды ЦБ.

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Комментарии
3
Сила в Правде!!
45 минут
вся надежда теперь на китайцев только.
Гость
45 минут
Наверное теперь доверие к В. В. поднимется
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