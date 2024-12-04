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Происшествия DPA: в Балтийском море с российского судна «обстреляли» вертолет бундесвера

DPA: в Балтийском море с российского судна «обстреляли» вертолет бундесвера

8 601
40 комментариев

Экипаж российского судна якобы использовал сигнальные ракеты против вертолета бундесвера, сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, передает агентство DPA.

Как сообщает DPA 4 декабря, Бербок упомянула этот случай на полях встречи НАТО в Брюсселе, но не раскрыла подробностей. Точная дата и место инцидента пока неизвестны. По словам министра, это произошло в Балтийском море.

Глава немецкого МИД уточнила, что вертолет находился в разведывательном полете. Об ответных действиях также не сообщается. Официальных заявлений по этому поводу ни от Москвы, ни от Берлина пока не поступало.

Использование сигнальных ракет обычно допускается только в чрезвычайных ситуациях. Что именно предшествовало возможному запуску, не раскрывается. Бербок только сказала, что в Балтийском море продолжают курсировать суда, якобы участвующие в «обходе санкций», введённых против РФ. Было ли это одно из них — она также не сообщила.

Она лишь отметила, что контроль за трубопроводами и кабелями передачи данных в Балтийском море будет усилен после инцидента с китайским судном. И по её мнению, патрулирование для защиты критической инфраструктуры должно быть расширено. Причиной этого она назвала «увеличение количества гибридных атак, исходящих от России и её сторонников».

Только в ноябре два оптоволоконных кабеля в Балтийском море были повреждены. Один из них соединяет Швецию и Литву, другой — Финляндию и Германию. Причина повреждений официально пока не установлена, шведские власти вместе с другими странами региона проводят расследование на предмет возможного саботажа или диверсии. В центре внимания находится китайское судно под названием Yi Peng 3, которое, как предполагается, проходило через соответствующие районы в это время с опущенным якорем. Газета The Wall Street Journal писала, что европейским следователям якобы удалось восстановить примерную картину происшествия.

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Комментарии
40
Ser_N0771
50 минут
"Официальных заявлений по этому поводу ни от Москвы, ни от Берлина пока не поступало." (с) Те, кто выжил в катаклизме, Пребывают в пессимизме, Их вчера в стеклянной призме К нам в больницу привезли, И один из них, механик, Рассказал, сбежав от нянек, Что Бермудский многогранник — Незакрытый пуп Земли. (С)
Cashmare
47 минут
"точная дата и место инцидента" ещё не придуманы
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