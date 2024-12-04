Наш ответ инфляции. Путин рассказал, как с ней борется Россия

Владимир Путин на форуме «Россия зовёт» 4 декабря рассказал о состоянии российской экономики и борьбе с инфляционными вызовами. Главным результатом за последние 2–3 года президент назвал структурное изменение экономики страны.
Инфляция в России — на уровне 8,8% в годовом выражении. Главным ответом на инфляционный вызов президент назвал рост предложения товаров и услуг. Также глава РФ призвал с умом использовать все инструменты борьбы с инфляцией и не допускать структурных перегибов.
ВВП РФ за январь — октябрь 2024 года вырос на 4,1%. Для сравнения — в прошлом году рост составил 3,6%. Главным образом рост ВВП сосредоточен в обрабатывающих отраслях производства и секторах с высокой надбавленной стоимостью, заявил Путин. При этом государственные расходы составили менее 35% ВВП — на уровне 2021 года. «Это говорит о том, что правительство и ЦБ проводят сбалансированную политику», — подчеркнул Путин и добавил, что государственные расходы «в целом» не раздуваются.
По его словам, российские власти сегодня действуют в условиях сдерживания инфляции и реализуют «жесткие» подходы в бюджетной политике. Пока инфляция остается достаточно высокой, так что необходимы скоординированные действия правительства и ЦБ, резюмировал он.
Ранее на форуме «Россия зовет» Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ допускает повышение ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров. Глава регулятора сообщила, что тормозной путь до цели по инфляции в России в 4% займет весь 2025 год и захватит 2026 год. При этом смягчение денежно-кредитной политики будет воспринято как капитуляция перед инфляцией, что подтолкнет ее еще выше.
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