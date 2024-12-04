Наш ответ инфляции. Путин рассказал, как с ней борется Россия

Инфляция в России — на уровне 8,8% в годовом выражении. Главным ответом на инфляционный вызов президент назвал рост предложения товаров и услуг. Также глава РФ призвал с умом использовать все инструменты борьбы с инфляцией и не допускать структурных перегибов.

ВВП РФ за январь — октябрь 2024 года вырос на 4,1%. Для сравнения — в прошлом году рост составил 3,6%. Главным образом рост ВВП сосредоточен в обрабатывающих отраслях производства и секторах с высокой надбавленной стоимостью, заявил Путин. При этом государственные расходы составили менее 35% ВВП — на уровне 2021 года. «Это говорит о том, что правительство и ЦБ проводят сбалансированную политику», — подчеркнул Путин и добавил, что государственные расходы «в целом» не раздуваются.