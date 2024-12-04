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Общество Финансы «Это вполне справедливо». Путин предложил увязать господдержку крупных компаний с их выходом на биржу

«Это вполне справедливо». Путин предложил увязать господдержку крупных компаний с их выходом на биржу

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6 комментариев

Президент России Владимир Путин предложил увязать получение субсидий от государства или льготных кредитов крупными компаниями с их выходом на биржу. Об этом он заявил 4 декабря, выступая на форуме «Россия зовёт!».

Глава государства отметил, что сегодня, по оценкам экспертов, свыше 32 млн граждан России проявляют интерес к покупке ценных бумаг, а общий объем их активов превышает 9 трлн рублей. По мнению Путина, инвестиции для россиян на фондовом рынке должны быть не менее привлекательными, чем банковские депозиты.

При этом сегодня на рынок акций выходят преимущественно небольшие компании, в то время как крупные организации, лидеры в своих отраслях, на бирже до сих пор не представлены, отметил он.

«Меры поддержки эмитентов должны учитывать как запросы малого бизнеса — перспективных стартапов, так и стимулировать крупный бизнес к размещению своих акций. Например, для них можно было бы увязать получение субсидий от государства или льготных кредитов с выходом на биржу. Мне кажется, что это вполне справедливо», — сказал Путин.

Также он пригласил на российский фондовый рынок инвесторов из дружественных стран и поручил принять решения по управлению кредитным портфелем государственных компаний так, чтобы не допускать их закредитованности.

Ранее стимулировать выход крупных компаний на биржу через субсидии предлагал Центральный банк. Сегодня, несколькими часами ранее, на форуме «Россия зовёт!» ее также озвучил заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин.

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Комментарии
6
Mies
20 минут
«свыше 32 млн граждан России проявляют интерес к покупке ценных бумаг». Опять зарплату, облигациями выдавать будут.
Гость
57 минут
вопрос о деприватизации с последующим кидком миноритариев через прокуратуру - суды - не поднимался?
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