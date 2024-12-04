Время умиляться. Кенгуру в Петербурге встречают первый зимний снег

Кенгуру Беннета в Ленинградском зоопарке гуляют по первому зимнему снегу. Животные радуются наступлению зимы и обедают на свежем воздухе. Забавными кадрами 4 декабря поделился зоопарк в соцсетях.
Кенгуру поедают заледенелые листья и осматриваются в новой обстановке: всю территорию вольера запорошило снегом. Однако, судя по всему, его обитателей полностью устраивает такая картина.
«Многие думают, что кенгуру Беннета могут жить только в тепле. Но на самом деле их естественная среда обитания — юг Австралии, где также бывает отрицательная температура», — поделились в зоопарке.
Когда животным станет холодно, они сразу могут спрятаться в своем домике. О том, как к зиме готовили жилища зверей в Ленинградском зоопарке, читайте на «Фонтанке».
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