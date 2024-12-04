Время умиляться. Кенгуру в Петербурге встречают первый зимний снег

Кенгуру Беннета в Ленинградском зоопарке гуляют по первому зимнему снегу. Животные радуются наступлению зимы и обедают на свежем воздухе. Забавными кадрами 4 декабря поделился зоопарк в соцсетях .

Кенгуру поедают заледенелые листья и осматриваются в новой обстановке: всю территорию вольера запорошило снегом. Однако, судя по всему, его обитателей полностью устраивает такая картина.

«Многие думают, что кенгуру Беннета могут жить только в тепле. Но на самом деле их естественная среда обитания — юг Австралии, где также бывает отрицательная температура», — поделились в зоопарке.