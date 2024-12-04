Министр обороны Южной Кореи извинился перед гражданами и подал в отставку

Несколькими часами ранее стало известно, что руководство администрации президента Южной Кореи также подало в отставку. Это произошло на фоне ситуации в государстве. 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил военное положение в стране. Сделал он это для того, чтобы «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок». Однако после того, как парламент страны выступил против происходящего, военное положение было отменено. Произошло это примерно через шесть часов после его введения.