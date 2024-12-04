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Общество Министр обороны Южной Кореи извинился перед гражданами и подал в отставку

Министр обороны Южной Кореи извинился перед гражданами и подал в отставку

2 023
21 комментарий

Министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён извинился перед гражданами и заявил, что собирается в отставку. Об этом 4 декабря сообщает Yonhap.

«Министр обороны извинился перед гражданами, заявил о подаче президенту заявления об отставке», — уточняет агентство.

Несколькими часами ранее стало известно, что руководство администрации президента Южной Кореи также подало в отставку. Это произошло на фоне ситуации в государстве. 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил военное положение в стране. Сделал он это для того, чтобы «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок». Однако после того, как парламент страны выступил против происходящего, военное положение было отменено. Произошло это примерно через шесть часов после его введения.

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Комментарии
21
Garik.Maremanov.1-1
29 минут
Нам бы таких министров. Да где там...
Cashmare
1 час
министр обороны честного человека
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