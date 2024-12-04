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Общество Организацию «Храм Сатаны» признали нежелательной в России

Организацию «Храм Сатаны» признали нежелательной в России

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4 комментария

Генпрокуратура РФ признала нежелательной зарегистрированную в США в 2012 организацию «Храм Сатаны»* (The Satanic Temple, TST). Об этом в среду, 4 декабря, сообщает ведомство.

Согласно документам «Храма Сатаны», задачами организации являются защита справедливости и гражданских свобод, развитие гуманизма, а также проведение различных научных исследований. Но в Генпрокуратуре отмечают, что в действительности участники TST «занимаются продвижением оккультной идеологии, используют сатанинскую символику для дискредитации традиционных духовно-нравственных ценностей».

В ведомстве подчеркивают, что с помощью государственных органов США «Храм Сатаны» распространяет деструктивные псевдотеологические идеи, оправдывающие насилие.

«The Satanic Temple активно поддерживает участников экстремистских и террористических движений. Негативно высказывается о специальной военной операции, призывает к свержению конституционного строя в России. На сайте TST размещена информация о сборе средств для ВСУ», — говорится в сообщении.

Сообщается, что учредителями «Храма Сатаны» являются выпускники Гарвардского университета. Организация насчитывает 23 отделения в таких странах, как Америка, Австралия, Германия, Канада, Финляндия и других государствах. Общее количество участников TST превышает 10 миллионов человек.

* Организация признана нежелательной.

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Гепрокуратура Нежелательные организации
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Комментарии
4
Вангуювсем
8 минут
следующего Байдена признают иноагентом? для пациентов с brain rot зайдет на ура
282694747
2 минуты
А где сатанисты нашли конституционный строй?
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