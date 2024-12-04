Организацию «Храм Сатаны» признали нежелательной в России

Генпрокуратура РФ признала нежелательной зарегистрированную в США в 2012 организацию «Храм Сатаны»* (The Satanic Temple, TST). Об этом в среду, 4 декабря, сообщает ведомство .

Согласно документам «Храма Сатаны», задачами организации являются защита справедливости и гражданских свобод, развитие гуманизма, а также проведение различных научных исследований. Но в Генпрокуратуре отмечают, что в действительности участники TST «занимаются продвижением оккультной идеологии, используют сатанинскую символику для дискредитации традиционных духовно-нравственных ценностей».

В ведомстве подчеркивают, что с помощью государственных органов США «Храм Сатаны» распространяет деструктивные псевдотеологические идеи, оправдывающие насилие.

«The Satanic Temple активно поддерживает участников экстремистских и террористических движений. Негативно высказывается о специальной военной операции, призывает к свержению конституционного строя в России. На сайте TST размещена информация о сборе средств для ВСУ», — говорится в сообщении.