В Пулково открылась фотовыставка ко Дню человека с инвалидностью

Источник: Ассоциация ГАООРДИ







В Международный день человека с инвалидностью, который отмечается во всём мире 3 декабря, Ассоциация ГАООРДИ и аэропорт «Пулково» открыли фотовыставку «Взгляды. Жизнь без границ».

В экспозиции представлены вдохновляющие истории людей с ограниченными возможностями здоровья. Выставка состоит из 12 фоторабот победителей и номинантов ежегодного Международного фотоконкурса «Взгляды», который на протяжение многих лет проводит ГАООРДИ.

«Герои представленных на выставке фотографий – люди с инвалидностью, увлечённые путешествиями. Несмотря на свои особенности, они открывают для себя новые города и страны, покоряют горные вершины, отправляются в походы и находят в каждом пути что-то значимое, ценное и вдохновляющее. Каждый снимок рассказывает зрителю, что путешествия и приключения доступны каждому, независимо от обстоятельств, особенностей и ограничений», - рассказали о выставке организаторы.

Увидеть фотовыставку можно в зоне вылета внутренних рейсов аэропорта Пулково. Она будет работать до 17 декабря.

Напомним, что в этом году конкурс «Взгляды» пройдёт уже в 18-й раз. До 15 ноября фотографы, как профессионалы, так и любители, присылали свои работы. Итоги конкурса будут подведены в декабре. Из лучших снимков будут сформированы фотовыставки, которые в течение будущего года можно будет увидеть на разных выставочных и общественных площадках Санкт-Петербурга.