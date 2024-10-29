Петербургская ассоциация ГАООРДИ объявила о начале фотоконкурса «Взгляды», посвящённого людям с инвалидностью

Санкт-Петербургская ассоциация родителей детей-инвалидов ГАООРДИ начала приём заявок на участие в Международном фотоконкурсе «Взгляды-2024», посвящённом жизни человека с инвалидностью в современном обществе. В нём могут принять участие все желающие

В этом году конкурс пройдёт уже в 18-й раз и вновь объединит авторов со всей России и из зарубежных стран общей идеей — средствами фотографии показать уникальность мира людей с инвалидностью. В своих работах фотографы отражают моменты из жизни людей с особенностями развития — детей и взрослых, жителей разных стран и городов. Спортивные тренировки и соревнования, прогулки, творческие занятия, бытовые хлопоты, путешествия и домашние заботы — вот лишь некоторые сюжеты работ авторов фотопроекта.

Из лучших снимков, которые в разные годы поступают на фотоконкурс, формируются фотовыставки, в течение года экспозиции можно увидеть на разных выставочных и общественных площадках Санкт-Петербурга.

«Проведение выставок стало прекрасной возможностью рассказать обществу о том, как живут люди с инвалидностью, о чём они мечтают, кем работают и какие трудности преодолевают каждый день», — говорят организаторы.

Фотоконкурс проходит в двух номинациях: профессиональная и любительская фотография. В каждой из номинаций предусмотрено награждение победителей — за 1-е, 2-е и 3-е место. Выбор номинации определяется участником самостоятельно. Кроме того, более 30 участников получат приятные подарки и призы. Все авторы, приславшие свои работы, получат сертификат участника фотоконкурса.

Фотоработы принимаются только через официальный сайт sights.su до 15 ноября 2024 года. Торжественная церемония подведения итогов и награждение победителей состоятся 7 декабря в 18:00 в здании Новой сцены Александринского театра (для участников из других стран и регионов будет организована онлайн-трансляция). Главное условие фотоконкурса — героем фотографии должен быть человек с инвалидностью.

В этом году фотоконкурс «Взгляды» является ключевым мероприятием проекта «Взгляды. Возможности без границ», реализуемого ГАООРДИ при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга и официальных партнёров ассоциации. В рамках проекта организовано проведение семи выставок, курса обучающих вебинаров для фотографов и творческих встреч для тех, кто увлечён фотографией. Участие во всех мероприятиях бесплатное.

Санкт-Петербургская ассоциация общественных объединений родителей детей-инвалидов ГАООРДИ — одна из первых крупных родительских организаций в Санкт-Петербурге и в России. Ассоциация была основана в 1992 году.

ГАООРДИ сегодня — это 15 общественных организаций родителей детей с инвалидностью, а также с редкими и генетическими заболеваниями. Ассоциация системно реализует программы, которые позволяют детям с ограниченными возможностями здоровья быть самостоятельными в открытом обществе, учиться, трудиться, заниматься творчеством и пр.