Конституционный суд Грузии не принял иск президента о нарушениях на выборах в парламент

Конституционный суд Грузии отклонил иск президента страны Саломе Зурабишвили о признании прошедших парламентских выборов неконституционными. Об этом говорится в релизе, опубликованном на сайте суда.

Вскоре после подведения итогов выборов 26 октября Зурабишвили заявила, что не признает их результат. По ее словам, поскольку в Грузии нет легитимного парламента, то он не может выбрать нового главу, а поэтому она остается президентом, хотя ее полномочия истекают уже совсем скоро. Выборы нового главы Грузии запланированы на 14 декабря.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе также заявил о неудавшейся попытке оппозиции устроить в стране революцию. Она провалилась уже в четвертый раз, приводит его слова ТАСС.

«За эти четыре года мы прошли через четыре попытки революции — нацмайданы. <…> В июне 2022 года была первая попытка устроить нацмайдан, когда нам не присвоили статус кандидата. <…> Весной 2023 года была вторая попытка нацмайдана, весной 2024 — третья попытка», — рассказал премьер.

Беспорядки в Грузии идут с 28 ноября. Изначально мирные протесты перетекли в попытки установок палаток, нападения и поджоги полицейских. МВД за эти несколько дней задержало более 200 человек, 8 из которых — российские граждане. 2 декабря ведомство заявило, что акция протеста на проспекте Руставели в Тбилиси «вышла за пределы мирного собрания».