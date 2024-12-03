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Общество Дым, газ, баррикады, спецназ: главное о пятом дне протестов в Грузии

Дым, газ, баррикады, спецназ: главное о пятом дне протестов в Грузии

882
3 комментария

Министерство внутренних дел Грузии 2 декабря выпустило официальное заявление, в котором объявило акцию протеста на проспекте Руставели «вышедшей за пределы мирного собрания». В связи с этим ведомство пригрозило «специальными мерами» участникам протеста.

Акции протеста в Грузии на пятый день почти сразу возобновились со стычек полиции и демонстрантов.

«Члены группы бросают в сторону полиции различные предметы, камни, стеклянные бутылки и пиротехнику; участники митинга оснащены различными запрещенными предметами, которые они активно используют против полиции», — говорится в сообщении МВД.

Силовики смогли разогнать протестующих с площади перед парламентом уже около 22 часов (по Москве), но на прилегающих к проспекту Руставели улицах продолжались жесткие уличные столкновения: силовики применяли слезоточивый газ, протестующие — фейерверки. Участники акции перекрыли Сухой мост в центре Тбилиси, который находится недалеко от площади Свободы и соединяет два берега города. Спецназ продолжал зачищать территорию, применяя водомет.

Полиция выхватывала из толпы и задерживала людей, которые отступали от парламента. Отступая, протестующие запускали в спецназ пиротехнику, спецназ в ответ применял газ, который заполонил проспект Руставели и соседние улицы. «Перестрелки» между двумя сторонами возникали в самых разных частях города. Протестующие использовали канистры с водой для нейтрализации патронов с газом — их бросали внутрь и закрывали крышкой.

Местами на пути полиции начали возводиться баррикады: между улицами Лагидзе и Бесики, у Тбилисского театра оперы и балета и не только.

В результате столкновений есть пострадавшие — среди демонстрантов и журналистов, освещающих акцию. Для оказания первой медицинской помощи рядом с оперным театром организован полевой медпункт.

Между тем Латвия, Литва и Эстония ввели персональные санкции против 11 грузинских политиков из «Грузинской мечты», которых считают причастными к подавлению протестов. Новая глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС может ввести санкции против Грузии на фоне массовых протестов из-за отказа от евроинтеграции.

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Грузия Тбилиси Протесты
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Комментарии
3
Гость
53 минуты
Антигрузинские протесты иностранных агентов не утихают, надеюсь Грузия не потеряет свой суверенитет из за 2-3 тысяч понаехавших и останется Грузией, а не станет очередной марионеткой американцев.
Гость
57 минут
Со всех сторон трещат лубянские филиалы, эдак и в Москве глядишь займётся.
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