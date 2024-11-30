Зурабишвили отказалась сложить мандат президента Грузии и назвала парламент «нелегитимным»

Саломе Зарубишвили заявила, что остается президентом Грузии, несмотря на то, что ее мандат скоро истечет. Об этом 30 ноября со ссылкой на телеобращение политика сообщает ТАСС.

По словам Зурабишвили, в Грузии нет легитимного парламента, соответственно, законодатели не могут выбрать нового главу государства. «Мой мандат продолжается, пока не будет легитимно избранного парламента», — подчеркнула политик.

Ранее парламент назначил выборы президента на 14 декабря. Будут проведены непрямые выборы: голосовать предстоит 300 выборщикам, среди которых депутаты и представители верховных советов Абхазии и Аджарии.

На улицах Тбилиси, сообщает РИА Новости, продолжается акция протеста против приостановки переговоров о вступлении Грузии в Евросоюз. Участники митинга у стен парламента кидают в спецназ петарды, полиция разместила водометы и другую спецтехнику недалеко от места проведения акции протеста.

Ранее в этот день полиция сообщила, что задержала более ста участников протестов в столице Грузии, среди задержанных не менее восьми граждан РФ. Служба госбезопасности страны расценила происходящее как попытку насильственного захвата власти.