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Финляндия Помещения бывшего консульства РФ в Финляндии предлагают использовать для художников

Помещения бывшего консульства РФ в Финляндии предлагают использовать для художников

2 901
13 комментариев

Скриншот с сайта turku.fi

Помещения в здании бывшего консульства России в финском Турку предложили использовать в качестве пространства для художников. Адрес появился в списке предлагаемых городом для культурных деятелей.

С 3 декабря и до 20 января 2025 года деятели культуры могут подать заявку на использование пустующих помещений в Турку под свою деятельность, в том числе банкетного зала в здании бывшего генерального консульства РФ, сообщает Yle. Городские власти отмечают, что зал подходит для проведения небольших мероприятий, представлений и мастер-классов.

Как говорится на сайте Турку, площадь зала составляет 87 квадратных метров. А хорошее естественное освещение из окон позволяет использовать его для проведения выставок. Выбранный оператор сможет пользоваться помещением в течение одного-двух с половиной месяцев со 2 июня по 15 августа 2025 года.

В июле 2023 года стало известно, что Финляндия отзовет разрешение на работу генерального консульства России с октября 2023-го в качестве ответной меры на закрытие консульства Финляндии в Петербурге. Здание в Турку, где располагалось российское консульство, выкупил город. В дальнейшем его собираются снести и построить на его месте новое здание. Вероятно, там будет детский сад.

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Комментарии
13
wadim58
1 час
и мы будем использовать под выставки.
Ипсилон Ц
1 час
художничественный
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