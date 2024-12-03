В Германии осудили подростков, зарезавших украинских баскетболистов без повода

В Германии четверо подростков получили сроки от 8,5 до 10 лет за убийство двух украинских баскетболистов. На преступление несовершеннолетние пошли во время поиска неприятностей, пишет журнал Stern.

Нападение было совершено на автовокзале в городе Оберхаузен в феврале 2024 года. Четверо подростков без повода избили вышедших из автобуса украинских спортсменов в возрасте 17 и 18 лет. Один из нападавших, которому на тот момент было 15 лет, ударил жертв ножом.

В больнице у пострадавших диагностировали ножевые ранения в районе живота и спины. Один из них умер в тот же день, за жизнь второго баскетболиста врачи боролись десять дней, но спасти его не удалось.

На момент преступления группе нападавших было от 14 до 16 лет. Согласно судебному решению, повода для агрессии только сошедшие с транспорта баскетболисты не давали, подростки стояли на остановке в поиске «возможности для стресса и неприятностей».