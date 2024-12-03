США использовали «горячую линию» с Москвой на фоне обострения в Сирии

Американцы задействовали канал связи с Россией в связи с обострением ситуации в Сирии. Об этом, как передает 3 декабря «Интерфакс», сообщил на брифинге официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
«Командующий Совместной объединенной оперативной группой использовал горячую линию, которая есть у нас с Россией, чтобы обеспечить открытость линий связи, учитывая тот факт, что наши силы действуют в довольно непосредственной близости», — сказал Райдер.
Подробностей бесед он не привёл, но отметил, что у Вашингтона и Москвы есть «механизм коммуникации для предотвращения возможных просчетов».
«Мы продолжим поддерживать связь со странами всего региона, продолжая следить за развитием ситуации», — добавил Райдер.
С 27 ноября сирийская оппозиция предприняла крупную атаку на широком фронте. В заявлении командования сирийских ВС указывается, что наступательная операция началась в северной зоне деэскалации, которую контролирует Турция. С начала внезапного наступления представители антиправительственных сил вошли и частично взяли под контроль второй по величине город Сирии Алеппо и двинулись в сторону Хамы. Аэропорт Алеппо закрыт. 1 декабря оппозиционные силы заявили, что достигли «значительного прогресса» на севере этой провинции в сельской местности. Войска Сирии наносят авиаудары по антиправительственным группировкам.
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