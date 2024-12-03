США использовали «горячую линию» с Москвой на фоне обострения в Сирии

Американцы задействовали канал связи с Россией в связи с обострением ситуации в Сирии. Об этом, как передает 3 декабря «Интерфакс» , сообщил на брифинге официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

«Командующий Совместной объединенной оперативной группой использовал горячую линию, которая есть у нас с Россией, чтобы обеспечить открытость линий связи, учитывая тот факт, что наши силы действуют в довольно непосредственной близости», — сказал Райдер.