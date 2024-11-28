Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+4°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +2

1 м/c,

ю-з.

 764мм 92%
Подробнее
1 Пробки
USD 109,58
EUR 116,14
Будет ли доллар до 120 рублей?
Второй строитель метро
Промышленный Петербург
Кунсткамера расширяется
Путин про "Орешник"
Cколько зарабатывает кейтеринг
Рейтинги "Фонтанки"
Общество В Сирии — крупнейшее обострение конфликта с 2020 года: боевики перешли в наступление и атакуют Алеппо

В Сирии — крупнейшее обострение конфликта с 2020 года: боевики перешли в наступление и атакуют Алеппо

2 176
21 комментарий

Формирования группировки «Джебхат ан-Нусра»* 28 ноября перешли в наступление на севере Сирии и предприняли попытку перерезать международную автотрассу Дамаск — Алеппо. Объективных данных о ходе боев не существует, но, по последним данным, боевики как минимум приблизились к Алеппо, захватив 13 деревень, несколько выгодных позиций, которые были ранее отвоеваны у них сирийскими войсками, и базу сирийской армии. По некоторым сведениям, штурм Алеппо уже начался и бои идут уже на окраине города. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

Помимо боевиков признанных террористическими группировок, в боях могут участвовать протурецкие формирования. В заявлении командования сирийских ВС указывается, что наступательная операция началась в северной зоне деэскалации, которую контролирует Турция. «Боевики применяют средние и тяжелые вооружения и продолжают атаковать позиции правительственных сил на нескольких участках фронта», — говорится в сообщении.

Авиация в ответ наносит удары по отрядам боевиков, но те массово используют разведывательные дроны и беспилотники-камикадзе.

Где находится президент страны Башар Асад, не сообщается.

Группировки впервые перешли в наступление после того, как в 2020 году при посредничестве России и Турции в Сирии было подписано мирное соглашение.

* Запрещен в РФ.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Сирия Боевики Алеппо Наступление Дамаск
Лайк
LIKE10
Смех
HAPPY4
Удивление
SURPRISED3
Гнев
ANGRY4
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
21
cafap78
41 минута
Хорошо, что россиян там нет. Пусть сирийца как-нибудь сами, не маленькие уже
Эд Хэммет
1 час
Алавитов в Сирии менее 15% населения и они уже очень долго удерживают власть в стране. Понятно, что это не может продолжаться вечно.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Красный крест провел тренинг для сотрудников «Ленстройтреста»
28 ноября, 18:16
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
28 ноября, 14:10
Новости компаний
Биткоин притягивает петербуржцев на криптобиржи
28 ноября, 11:32
ТОП 5
Новости компаний
GloraX Premium Василеостровский получил разрешение на ввод в эксплуатацию
28 ноября, 18:30
Красный крест провел тренинг для сотрудников «Ленстройтреста»
28 ноября, 18:16
Девелопер «Терминал-Ресурс» построил детскую поликлинику
28 ноября, 18:00
В Аквилон Leaves предлагают «счастливые квадратные метры»
28 ноября, 17:26
Группа Аквилон получила Золотой Знак «Надежный застройщик России 2024»
28 ноября, 16:50
Кредитный рейтинг ГК «А101» подтвержден на уровне А(RU), прогноз «стабильный»
28 ноября, 15:45
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
28 ноября, 14:10
Во Владимире дали старт проекту GloraX Октябрьский на месте ВТЗ
28 ноября, 13:25
Биткоин притягивает петербуржцев на криптобиржи
28 ноября, 11:32
Назад в будущее: малоэтажка снова в моде
27 ноября, 18:00
Более 200 экспертов обсудили вызовы на «ConTech 2024. Контент и технологии для цифрового ТВ в России»
27 ноября, 17:43
ГК «Главстрой Регионы» вошла в топ-5 рейтинга социально ответственных девелоперов России
27 ноября, 17:26