В Сирии — крупнейшее обострение конфликта с 2020 года: боевики перешли в наступление и атакуют Алеппо

Формирования группировки «Джебхат ан-Нусра»* 28 ноября перешли в наступление на севере Сирии и предприняли попытку перерезать международную автотрассу Дамаск — Алеппо. Объективных данных о ходе боев не существует, но, по последним данным, боевики как минимум приблизились к Алеппо, захватив 13 деревень, несколько выгодных позиций, которые были ранее отвоеваны у них сирийскими войсками, и базу сирийской армии. По некоторым сведениям, штурм Алеппо уже начался и бои идут уже на окраине города. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

Помимо боевиков признанных террористическими группировок, в боях могут участвовать протурецкие формирования. В заявлении командования сирийских ВС указывается, что наступательная операция началась в северной зоне деэскалации, которую контролирует Турция. «Боевики применяют средние и тяжелые вооружения и продолжают атаковать позиции правительственных сил на нескольких участках фронта», — говорится в сообщении.

Авиация в ответ наносит удары по отрядам боевиков, но те массово используют разведывательные дроны и беспилотники-камикадзе.

Где находится президент страны Башар Асад, не сообщается.

Группировки впервые перешли в наступление после того, как в 2020 году при посредничестве России и Турции в Сирии было подписано мирное соглашение.

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