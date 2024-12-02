Трамп потребовал от ХАМАС освободить заложников до его инаугурации

«Все говорят о заложниках, которых удерживают так жестоко, бесчеловечно и против воли всего мира на Ближнем Востоке, — но это все разговоры, а не действия! Пожалуйста, пусть эта ИСТИНА послужит доказательством того, что, если заложники не будут освобождены до 20 января 2025 года, даты, когда я с гордостью вступлю в должность президента Соединенных Штатов, на Ближнем Востоке и тем, кто стоит у власти, кто совершил эти зверства против человечества, придется жестоко ПОПЛАТИТЬСЯ. Те, кто несет ответственность за это, пострадают сильнее, чем кто-либо за всю долгую и легендарную историю Соединенных Штатов Америки. ОСВОБОДИТЕ ЗАЛОЖНИКОВ СЕЙЧАС ЖЕ!», говорится в послании.