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Политика Трамп потребовал от ХАМАС освободить заложников до его инаугурации

Трамп потребовал от ХАМАС освободить заложников до его инаугурации

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1 комментарий

Избранный президент США Дональд Трамп потребовал от палестинской группировки ХАМАС освободить всех удерживаемых в секторе Газа заложников. Об этом написал в понедельник, 2 декабря, в своей соцсети Truth Social.

«Все говорят о заложниках, которых удерживают так жестоко, бесчеловечно и против воли всего мира на Ближнем Востоке, — но это все разговоры, а не действия! Пожалуйста, пусть эта ИСТИНА послужит доказательством того, что, если заложники не будут освобождены до 20 января 2025 года, даты, когда я с гордостью вступлю в должность президента Соединенных Штатов, на Ближнем Востоке и тем, кто стоит у власти, кто совершил эти зверства против человечества, придется жестоко ПОПЛАТИТЬСЯ. Те, кто несет ответственность за это, пострадают сильнее, чем кто-либо за всю долгую и легендарную историю Соединенных Штатов Америки. ОСВОБОДИТЕ ЗАЛОЖНИКОВ СЕЙЧАС ЖЕ!», говорится в послании.

Ранее сегодня ХАМАС заявило, что 33 израильских заложника погибли в секторе Газа из-за действий Израиля с октября 2023 года.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после атаки 7 октября 2023 года вооруженных сторонников ХАМАС из сектора Газа на Израиль, сопровождавшейся убийствами 1200 жителей и захватом 250 заложников. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в секторе Газа для уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения заложников. На данный момент, по израильским данным, в плену у палестинского движения ХАМАС до сих пор остается 101 человек, включая тех, кого считают погибшими.

В ноябре израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху обещал палестинцам 5 миллионов долларов за каждого освобожденного из плена ХАМАС заложника

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Дональд Трамп ХАМАС Заложники Биньямин Нетаньяху Израиль
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Комментарии
2
AndrewBarsik
8 минут
Присоединяюсь к мистеру Трампу!
Олександр Петренко
1 минута
Для начала бы спросил у заложников, хотят ли они возвращаться.
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