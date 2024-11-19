Нетаньяху обещал палестинцам 5 миллионов долларов за каждого освобожденного из плена ХАМАС заложника

Израиль готов заплатить палестинцам по 5 миллионов долларов за каждого заложника, которого удастся освободить из плена ХАМАС. Об этом 19 ноября заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху во время поездки в сектор Газа.

«Тем, кто хочет выбраться из этой ситуации, я говорю: любому, кто приведет нам заложника, мы предоставим безопасный выход. И ему, и его семье», — заявил глава еврейского государства, обращаясь к палестинцам, и обозначил размер вознаграждения.

«Выбор за вами. Результат в любом случае будет один: мы вернем всех», — добавил Нетаньяху (цитата по ТАСС).

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после атаки 7 октября 2023 года вооруженных сторонников ХАМАС из сектора Газа на Израиль, сопровождавшейся убийствами 1200 жителей и захватом 250 заложников. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в секторе Газа для уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения заложников. На данный момент в заложниках у ХАМАС остаются 109 человек.