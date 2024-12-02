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Политика Путин пообщался с президентом Ирана. В основном о Сирии

Путин пообщался с президентом Ирана. В основном о Сирии

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6 комментариев

Президенты России и Ирана обсудили обострившуюся обстановку в Сирии в ходе телефонного разговора. Об этом 2 декабря сообщила пресс-служба Кремля.

Уточняется, что беседа состоялась по инициативе иранской стороны. Происходящее в Сирии в сообщении Кремля называется «масштабной агрессией террористических группировок и бандформирований», целью которой является «подрыв суверенитета, политической и социально-экономической стабильности Сирийского государства».

Владимир Путин и Масуд Пезешкиан выразили «безусловную поддержку» действиям сирийских властей по «восстановлению конституционного порядка и территориальной целостности страны».

Обе стороны также подчеркнули важность координации усилий с участием Турции в рамках астанинского формата.

С 27 ноября сирийская оппозиция предприняла крупную атаку на широком фронте. Помимо боевиков признанных террористическими группировок, в боях могут участвовать протурецкие формирования. В заявлении командования сирийских ВС указывается, что наступательная операция началась в северной зоне деэскалации, которую контролирует Турция. С начала внезапного наступления представители антиправительственных сил вошли и частично взяли под контроль второй по величине город Сирии Алеппо и двинулись в сторону Хамы. 1 декабря оппозиционные силы заявили, что достигли «значительного прогресса» на севере этой провинции в сельской местности.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров (также по телефону) обсудил положение дел в Сирии со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом.

Коалиция сирийской оппозиции, включающая боевиков, ведущих наступление, заявила о готовности к переговорам с президентом Башаром Асадом, но подчеркнула, что не намерена останавливать боевые действия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что Россия «продолжает поддерживать Башара Асада». Сам Асад встретился в Дамаске с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи на фоне эскалации боевых действий и обсудил ситуацию с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном. В обоих случаях он заявил, что Сирия «способна уничтожить террористов с помощью своих друзей и союзников».

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Владимир Путин Масуд Пезешкиан Сирия Разговор Башар Асад
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Комментарии
6
280857236
28 минут
Надо переселить туда всю республику с главным пехотинцем. И вуаля!
Kit.
8 минут
Интересно, а у туркоманов есть своя "Аллея ангелов"?
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