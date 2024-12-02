Путин пообщался с президентом Ирана. В основном о Сирии

Уточняется, что беседа состоялась по инициативе иранской стороны. Происходящее в Сирии в сообщении Кремля называется «масштабной агрессией террористических группировок и бандформирований», целью которой является «подрыв суверенитета, политической и социально-экономической стабильности Сирийского государства».

С 27 ноября сирийская оппозиция предприняла крупную атаку на широком фронте. Помимо боевиков признанных террористическими группировок, в боях могут участвовать протурецкие формирования. В заявлении командования сирийских ВС указывается, что наступательная операция началась в северной зоне деэскалации, которую контролирует Турция. С начала внезапного наступления представители антиправительственных сил вошли и частично взяли под контроль второй по величине город Сирии Алеппо и двинулись в сторону Хамы. 1 декабря оппозиционные силы заявили, что достигли «значительного прогресса» на севере этой провинции в сельской местности.