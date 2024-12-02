Большой театр сообщил о бот-атаках во время продажи билетов на «Щелкунчик»

Во время продажи билетов на балет «Щелкунчик» 2 декабря официальный сайт Государственного академического Большого театра России подвергся бот-атакам. Впрочем, обошлось без серьезных проблем. Об этом агентству ТАСС сообщили в театре.
«Несмотря на бот-атаки и временные трудности в работе сайта Большого театра, серьезных проблем не обнаружено», — сказал представитель театра.
Балет «Щелкунчик» в хореографии Юрия Григоровича и оформлении Симона Вирсаладзе пройдет в Большом театре 17 декабря. Театр открыл продажу в понедельник, 2 декабря в 10:00, и почти сразу у ряда пользователей возникали трудности при оформлении билета. Изначально на сайте были доступны билеты за 25 тысяч рублей на балкон второго яруса, за 12,5 тысячи — на третий ярус и за 5 тысяч рублей — на четвертый ярус. Через 15 минут после старта продаж, по данным ТАСС, осталось 160 свободных билетов. Параллельно с продажей билетов шел специальный аукцион, под который было отдано 12% зала.
Напомним, главный новогодний балет Большого театра покажут 31 декабря в прямом эфире Первого канала.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.