Большой театр сообщил о бот-атаках во время продажи билетов на «Щелкунчик»

Балет «Щелкунчик» в хореографии Юрия Григоровича и оформлении Симона Вирсаладзе пройдет в Большом театре 17 декабря. Театр открыл продажу в понедельник, 2 декабря в 10:00, и почти сразу у ряда пользователей возникали трудности при оформлении билета. Изначально на сайте были доступны билеты за 25 тысяч рублей на балкон второго яруса, за 12,5 тысячи — на третий ярус и за 5 тысяч рублей — на четвертый ярус. Через 15 минут после старта продаж, по данным ТАСС, осталось 160 свободных билетов. Параллельно с продажей билетов шел специальный аукцион, под который было отдано 12% зала.