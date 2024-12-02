Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -2

3 м/c,

ю-з.

 761мм 84%
Подробнее
3 Пробки
USD 107,74
EUR 114,31
От чего зависит рост цен
Копим на будущее
Что за жижа лезет из метро
Как убили Кирова
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Большой театр сообщил о бот-атаках во время продажи билетов на «Щелкунчик»

Большой театр сообщил о бот-атаках во время продажи билетов на «Щелкунчик»

1 228
10 комментариев

Во время продажи билетов на балет «Щелкунчик» 2 декабря официальный сайт Государственного академического Большого театра России подвергся бот-атакам. Впрочем, обошлось без серьезных проблем. Об этом агентству ТАСС сообщили в театре.

«Несмотря на бот-атаки и временные трудности в работе сайта Большого театра, серьезных проблем не обнаружено», — сказал представитель театра.

Балет «Щелкунчик» в хореографии Юрия Григоровича и оформлении Симона Вирсаладзе пройдет в Большом театре 17 декабря. Театр открыл продажу в понедельник, 2 декабря в 10:00, и почти сразу у ряда пользователей возникали трудности при оформлении билета. Изначально на сайте были доступны билеты за 25 тысяч рублей на балкон второго яруса, за 12,5 тысячи — на третий ярус и за 5 тысяч рублей — на четвертый ярус. Через 15 минут после старта продаж, по данным ТАСС, осталось 160 свободных билетов. Параллельно с продажей билетов шел специальный аукцион, под который было отдано 12% зала.

Напомним, главный новогодний балет Большого театра покажут 31 декабря в прямом эфире Первого канала.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY6
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
10
Граждан.ский
52 минуты
Глазам не поверил: "Напомним, главный новогодний балет Большого театра покажут 31 декабря в прямом эфире Первого канала."
михаил.ру
42 минуты
как только не пытаются привлечь внимание
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
От товара к скандалу: как маркетплейсы превращаются в поле для патентных троллей
1 декабря, 14:00
Новости компаний
Объявлены победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес»
29 ноября, 17:52
Новости компаний
Виды плетения цепей и браслетов: как выбрать подходящее украшение
29 ноября, 15:46
ТОП 5
Новости компаний
ВТБ и ВШМ СПбГУ запускают образовательную программу для клиентов банка
2 декабря, 13:11
ГБОУ школа № 142 стала «Лучшим проектом социальной инфраструктуры»
2 декабря, 13:05
От товара к скандалу: как маркетплейсы превращаются в поле для патентных троллей
1 декабря, 14:00
Мир на экране: как мобильные приложения меняют бизнес и повседневную жизнь
1 декабря, 14:00
«Искусственный интеллект уже соображает лучше плохого врача». Как медицина, финансы и строительство пытаются подружиться с нейросетями
30 ноября, 18:00
Setl Group получил награду в профессиональном конкурсе «Строитель года»
29 ноября, 18:45
GloraX получил разрешение на строительство первого дома нового ЖК в Нижнем Новгороде
29 ноября, 18:10
Большая перемена. На Царскосельских холмах готовится к открытию новая школа
29 ноября, 18:00
Эксперты Группы «Эталон» выступили на конференции
29 ноября, 17:55
Объявлены победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес»
29 ноября, 17:52
Квартира в Московском районе в рассрочку
29 ноября, 17:00
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставку по вкладу «Выгодный старт»
29 ноября, 16:15