Знакомые все ФИО. В агрессоре на Mercedes из Янино узнали человека с ножом из 2019 года

В агрессивном мужчине, который угрожал семье с маленьким ребенком во время дорожного конфликта на Шоссейной улице в Янино, опознали защитника нелегальной торговли у станции метро «Проспект Большевиков». Как пишет 1 декабря « Дорожный инспектор », данные мужчины полностью идентичны данным того, кто в 2019 году с ножом кидался на представителей общественной организации «Потребнадзор».

2 июля 2019 года представители общественной организации Александр Виноградов и Юрий Савелов фиксировали у метро «Проспект Большевиков» нелегальную торговлю. Продавец фруктов Махмадюнус Хабиров набросился на публику с ножом и криком «Убью», выхватил у Савелова телефон и разбил гаджет об асфальт. Торговец скрылся на автомобиле жены, позже был задержан .

1 июня 2020 года Невский районный суд признал Хабирова виновным в хулиганстве, угрозе убийством и умышленном повреждении имущества. Вину он признал частично. Ему было назначено наказание в виде 2 лет 7 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

30 ноября этого года в полицию Всеволожского района Ленинградской области обратился владелец автомобиля «Хавал» с заявлением о том, у дома 33 по Шоссейной улице в Янино у него возник дорожный конфликт с водителем «Мерседеса» , который дважды «подрезал» его на дороге.

38-летний уроженец Таджикистана, предположительно, разгневался из-за того, что ему не уступили дорогу, после чего остановил автомобиль, вышел из него и начал решать конфликт силой. Сначала он общался с оппонентами с использованием мата, а затем накинулся на машину и повредил ее. Присутствие в салоне «Хавала» женщины с 11-месячным ребенком его не остановило.