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Происшествия Знакомые все ФИО. В агрессоре на Mercedes из Янино узнали человека с ножом из 2019 года

Знакомые все ФИО. В агрессоре на Mercedes из Янино узнали человека с ножом из 2019 года

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32 комментария

В агрессивном мужчине, который угрожал семье с маленьким ребенком во время дорожного конфликта на Шоссейной улице в Янино, опознали защитника нелегальной торговли у станции метро «Проспект Большевиков». Как пишет 1 декабря «Дорожный инспектор», данные мужчины полностью идентичны данным того, кто в 2019 году с ножом кидался на представителей общественной организации «Потребнадзор».

2 июля 2019 года представители общественной организации Александр Виноградов и Юрий Савелов фиксировали у метро «Проспект Большевиков» нелегальную торговлю. Продавец фруктов Махмадюнус Хабиров набросился на публику с ножом и криком «Убью», выхватил у Савелова телефон и разбил гаджет об асфальт. Торговец скрылся на автомобиле жены, позже был задержан.

1 июня 2020 года Невский районный суд признал Хабирова виновным в хулиганстве, угрозе убийством и умышленном повреждении имущества. Вину он признал частично. Ему было назначено наказание в виде 2 лет 7 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

30 ноября этого года в полицию Всеволожского района Ленинградской области обратился владелец автомобиля «Хавал» с заявлением о том, у дома 33 по Шоссейной улице в Янино у него возник дорожный конфликт с водителем «Мерседеса», который дважды «подрезал» его на дороге.

38-летний уроженец Таджикистана, предположительно, разгневался из-за того, что ему не уступили дорогу, после чего остановил автомобиль, вышел из него и начал решать конфликт силой. Сначала он общался с оппонентами с использованием мата, а затем накинулся на машину и повредил ее. Присутствие в салоне «Хавала» женщины с 11-месячным ребенком его не остановило.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, в отношении агрессивного водителя составлен административный протокол за мелкое хулиганство. Кроме того, в суд направлено ходатайство об аресте мужчины.

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Комментарии
33
SariusBeggins
1 час
А почему еще в 2019 году не перепроверили основания для получения гражданства и не направили на родину?
AndrewBarsik
1 час
Весь этот цирк безвизового режима и упрощенного предоставления российского гражданства разыгрывается для одного зрителя, возомнившего, что он таким образом "восстанавливает СССР". А платят за этот цирк коренные россияне, на каждого из которых на улице теперь может безнаказанно напасть дикое животное.
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