Семак — о проблемах нападающего Соболева: Он столкнулся с большим давлением

Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак считает, что Александру Соболеву, который никак не может забить в матчах РПЛ, нужно продолжать работать.

«Здесь нужны терпение и труд. Он столкнулся с большим давлением, но нужно работать, не обращать ни на кого внимание и рано или поздно плоды этой работы в любом случае принесут определенные результаты», — заявил Семак 1 декабря.

Наставник сине-бело-голубых добавил, что у Матео Кассьерры после перехода в «Зенит» тоже были проблемы голами, но он сумел их преодолеть. Поэтому Семак не сомневается, что у Соболева тоже все будет нормально.

Подробнее о голевой засухе нападающего Александра Соболева читайте в материале «Фонтанки».

Напомним, что «Зенит» проиграл самарским «Крыльям Советов» со счетом 2:3. Дубль в ворота петербургской команды забил Иван Сергеев, от которого петербуржцы отказались в сентябре как раз в пользу Соболева.