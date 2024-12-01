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Спорт Семак — о проблемах нападающего Соболева: Он столкнулся с большим давлением

Семак — о проблемах нападающего Соболева: Он столкнулся с большим давлением

1 620
4 комментария

Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак считает, что Александру Соболеву, который никак не  может забить в  матчах РПЛ, нужно продолжать работать.

«Здесь нужны терпение и труд. Он столкнулся с большим давлением, но нужно работать, не обращать ни на кого внимание и рано или поздно плоды этой работы в любом случае принесут определенные результаты», — заявил Семак 1 декабря.

Наставник сине-бело-голубых добавил, что у Матео Кассьерры после перехода в «Зенит» тоже были проблемы голами, но он сумел их преодолеть. Поэтому Семак не сомневается, что у Соболева тоже все будет нормально.

Подробнее о голевой засухе нападающего Александра Соболева читайте в материале «Фонтанки».

Напомним, что «Зенит» проиграл самарским «Крыльям Советов» со счетом 2:3. Дубль в ворота петербургской команды забил Иван Сергеев, от которого петербуржцы отказались в сентябре как раз в пользу Соболева.

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Комментарии
4
kran_5e4d90f982a4f
1 час
ты скажи, зачем Сергеева выгнали, а соболева беспонтового взяли? все бабла вам мало?
Гость
1 час
Соболев не начинающий футболист, которому на ещё поработать. Его купили, чтобы он выдавал результат. Поэтому от него надо только требовать. Не может, тогда на выход!
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