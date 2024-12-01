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Спорт «К команде претензий нет»: Сергей Семак объяснил сенсационный проигрыш «Крыльям Советов»

«К команде претензий нет»: Сергей Семак объяснил сенсационный проигрыш «Крыльям Советов»

1 963
11 комментариев

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак прокомментировал сенсационное поражение в матче против «Крыльев Советов». Петербуржцы уступили самарской команде со счетом 2:3. Игра проходила 1 декабря на «Газпром Арене».

«Конечно, результатом мы недовольны, очень обидно проигрывать дома. Что касается игры, то мы достаточно легко пропускали сегодня, а забивали — тяжело. Моменты у нас были даже в той сложной ситуации, в которой мы оказались», — заявил Семак.

Он отметил, что игроки «Зенита» пытались изменить ход матча и даже сумели во втором тайме сократить отставание, но реализовать другие моменты не удалось.

«Играли сегодня неплохо с точки зрения игры, структуры, количества моментов, ударов. Но самое главное в футболе — это счет на табло. Он сегодня не в нашу пользу», — заявил Семак.

Главный тренер петербургского клуба добавил, что подобные матчи бывают каждый год, когда у одних залетает всё, а у других — наоборот.

«К своей команде претензий больших нет, за исключением тех микромоментов, в которых мы сыграли неудачно. Удача тоже от нас отвернулась», — подытожил Семак.

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Комментарии
11
kolpankolpan
1 час
Тренер забыл что есть ворота в створ которых мяч попадает очень редко.Игроки забыли что по мячу бить надо в сторону ворот и попадать,а не в углы поля.Бездарь который в Зените три года забивал по два мяча за сезон, бегал как будто рядом с дохляками из пивной.Игры нет.Навал,подача на башню.Пасы все если и есть в молоко или только ближнему.В общем впечатление тухлое.
Гость
1 час
Значит претензии к тренеру. На выход!
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