«Зенит» проиграл «Крыльям Советов», пропустив три гола за 11 минут

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Поражением «Зенита» завершился матч 17 тура чемпионата РПЛ против «Крыльев Советов». Встреча проходила 1 декабря в Петербурге на «Газпром Арене». Сине-бело-голубые уступили со счетом 2:3.

За «Зенит» забили Максим Глушенков (4 минута) и Нуралы Алип (72). у «Крыльев» отличились Иван Сергеев (17, 28) и Иван Олейников (28).

Таким образом, «Зенит» рискует потерять лидерство по итогам 17 тура. Отстающий всего на одно очко «Краснодар» сыграет сегодня против «Спартака».

А «Зенит» следующий матч проведет 7 декабря в Петербурге против «Акрона».