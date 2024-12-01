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Общество Алексея Пивоварова* со съемочной группой отпустили из полицейского участка в Узбекистане

Алексея Пивоварова* со съемочной группой отпустили из полицейского участка в Узбекистане

1 952
9 комментариев

Журналиста Алексея Пивоварова* (иноагент) и его съемочную группу отпустили из ГУВД Нукуса в Узбекистане. Как пишет «ХУК!» вечером 1 декабря, у команды забрали отснятые в Каракалпакстане материалы.

По данным издания, Пивоваров со съемочной группой уже отправились в аэропорт для регистрации на ближайший рейс в Ташкент. 

Вместе с Пивоваровым из ГУВД Нукуса выпустили местную журналистку Hook.report Фериде Махсетову. Напомним, ее телефон находился «вне зоны обслуживания» около двух часов.

После информации о задержании журналисты «ХУК!» пытались связаться с ГУВД города Нукус, МВД Каракалпакстана, МВД Узбекистана, Генпрокуратурой страны для уточнения деталей, но никаких ответов не последовало. 

В официальном сообществе посольства России в Узбекистане, в свою очередь, сообщили, что представительство РФ связалось с узбекскими коллегами для выяснения обстоятельств произошедшего. 

«В случае необходимости окажем российским гражданам необходимую поддержку», — заявили в пресс-службе посольства.

* Признан иноагентом в РФ.

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Комментарии
9
Счастливый дедушка
40 минут
Ну поглядим через недельку, что там произошло. Пивоварыч - отличный журналист!
Гость
58 минут
интересно, в Караколпаке знают про интернет и облачные хранилища
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