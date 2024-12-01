Алексея Пивоварова* со съемочной группой отпустили из полицейского участка в Узбекистане

Журналиста Алексея Пивоварова* (иноагент) и его съемочную группу отпустили из ГУВД Нукуса в Узбекистане. Как пишет «ХУК!» вечером 1 декабря, у команды забрали отснятые в Каракалпакстане материалы.
По данным издания, Пивоваров со съемочной группой уже отправились в аэропорт для регистрации на ближайший рейс в Ташкент.
Вместе с Пивоваровым из ГУВД Нукуса выпустили местную журналистку Hook.report Фериде Махсетову. Напомним, ее телефон находился «вне зоны обслуживания» около двух часов.
После информации о задержании журналисты «ХУК!» пытались связаться с ГУВД города Нукус, МВД Каракалпакстана, МВД Узбекистана, Генпрокуратурой страны для уточнения деталей, но никаких ответов не последовало.
В официальном сообществе посольства России в Узбекистане, в свою очередь, сообщили, что представительство РФ связалось с узбекскими коллегами для выяснения обстоятельств произошедшего.
«В случае необходимости окажем российским гражданам необходимую поддержку», — заявили в пресс-службе посольства.
* Признан иноагентом в РФ.
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