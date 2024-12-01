Самолет SSJ-100 авиакомпании «Азимут» совершил экстренную посадку в Минеральных Водах из-за неисправности

Самолет Sukhoi Superjet 100-95 авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс из Минеральных Вод в Сочи вернулся в аэропорт вылета утром 1 декабря из-за неисправности. Об этом сообщает Западное межрегиональное управление на транспорте СК РФ.

По предварительной информации, на борту сработал датчик неисправности топливного фильтра, из-за чего самолет с 101 пассажиром и 4 членами экипажа, вернулся в Минводы. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал. В «Азимуте» уточнили, что самолет вылетел из Минеральных Вод в 08:35 мск. Однако спустя 45 минут — в 09:19 мск — снова приземлился в аэропорту вылета «по технической причине». Пассажиров в Сочи доставил резервный бортю

СК проводит проверку по факту случившегося.

Ранее стало известно, что Ространснадзор проведет внеплановую проверку авиакомпании «Азимут» в связи с возгоранием двигателя SSJ-100 в Анталье, целью которой станет анализ работы авиакомпании в области обеспечения безопасности полетов.

Пожар на борту самолета авиакомпании «Азимут» начался воскресным вечером. По данным турецких властей, сигнал тревоги был подан в 21:34 мск, тушение началось через две минуты, в 21:36. Пассажиров и экипаж эвакуировали в 21:43. В это время, и пока самолет убирали со взлетной полосы, более 20 самолетов вынужденно сели в запасных аэропортах (Измир, Даламан и других).

Как писала «Фонтанка», 89 пассажиров и 6 членов экипажа были эвакуированы с помощью надувных трапов. Причины возгорания двигателя устанавливаются. По данным портала Airporthaber, самолет садился в неблагоприятных погодных условиях. В инциденте разбираются Росавиация и следователи.