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Общество Армия Сирии уничтожила около тысячи боевиков, не дав им прорваться к северу от Хамы

Армия Сирии уничтожила около тысячи боевиков, не дав им прорваться к северу от Хамы

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11 комментариев

Армия Сирии за последние три дня уничтожила около тысячи боевиков запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* Об этом 1 декабря сообщил источник в сирийском минестерстве обороны саудовскому телеканалу Al Ekhbariya,

Собеседник телеканала рассказал, что армия Сирии не дала боевикам прорваться к северу от города Хама и ей удалось взять под контроль ряд районов после изгнания из них террористов, наиболее важными из которых были Калаат аль-Мадик и Маардас, передает РИА Новости.

ВВС Сирии продолжают уничтожать опорные пункты «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях Алеппо и Идлиба, добавил собеседник канала.

Сирийская армия в ближайшее время перейдет в наступление на позиции боевиков, сообщило главное командование Вооруженных сил Сирии в социальной сети.

Член конституционного комитета Сирии Маис эль-Криди в разговоре с РБК опровергла сообщения о «попытке госпереворота» и вооруженных столкновениях в Дамаске.

«В Дамаске, в Латакии и других городах все в порядке. Ничего подобного нет. Я думаю, что это ложные новости», - сказала она.

Ранее сообщалось, что боевики запрещенной в России террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* (ХТШ) могли взять под контроль несколько сельских районов мухафазы Хама в Сирии, вероятно, они расширяют контроль в северной части территории.

Оппозиционный властям Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека утверждает, что сирийская армия якобы покидает город Хама и отходит в Хомс. Группировки боевиков, по данным организации, за последние часы заняли 16 деревень мухафазы Хама.

В субботу сирийская армия признала, что боевики продвинулись в ряде районов Алеппо, однако не могут закрепиться на занятых территориях. ВС республики заявили, что со стороны северной границы наступает «большой поток террористов», а их обеспечение техникой и оружием усилилось.

Сирийское правительство отбило Алеппо у повстанцев в 2016 году после многомесячной осады и наступления при поддержке российской авиации, что стало поворотным моментом в гражданской войне, давшим президенту Башару Асаду преимущество. Повстанцы были вытеснены в сельскую местность к западу от города. Гражданская война в Сирии затихла в последние годы, но страна остается разделенной. ХТШ контролирует части провинции Идлиб вблизи границы с Турцией. Повстанческие группировки, связанные с Турцией, контролируют другие части северной Сирии, в то время как поддерживаемые США курдские бойцы удерживают власть в некоторых частях восточной Сирии. Правительство Асада получает военную поддержку от России и Ирана.

*Террористическая организация, запрещена в России

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Комментарии
11
280084718
1 час
Судя по другим заслуживающим внимания источникам ситуация не такая радужная как ее преподносит источник из сирийского министерства обороны.
Mies
1 час
Так вот куда, Конашенков переехал 😂
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