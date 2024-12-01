Армия Сирии уничтожила около тысячи боевиков, не дав им прорваться к северу от Хамы

Армия Сирии за последние три дня уничтожила около тысячи боевиков запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* Об этом 1 декабря сообщил источник в сирийском минестерстве обороны саудовскому телеканалу Al Ekhbariya,
Собеседник телеканала рассказал, что армия Сирии не дала боевикам прорваться к северу от города Хама и ей удалось взять под контроль ряд районов после изгнания из них террористов, наиболее важными из которых были Калаат аль-Мадик и Маардас, передает РИА Новости.
ВВС Сирии продолжают уничтожать опорные пункты «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях Алеппо и Идлиба, добавил собеседник канала.
Сирийская армия в ближайшее время перейдет в наступление на позиции боевиков, сообщило главное командование Вооруженных сил Сирии в социальной сети.
Член конституционного комитета Сирии Маис эль-Криди в разговоре с РБК опровергла сообщения о «попытке госпереворота» и вооруженных столкновениях в Дамаске.
«В Дамаске, в Латакии и других городах все в порядке. Ничего подобного нет. Я думаю, что это ложные новости», - сказала она.
Ранее сообщалось, что боевики запрещенной в России террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* (ХТШ) могли взять под контроль несколько сельских районов мухафазы Хама в Сирии, вероятно, они расширяют контроль в северной части территории.
Оппозиционный властям Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека утверждает, что сирийская армия якобы покидает город Хама и отходит в Хомс. Группировки боевиков, по данным организации, за последние часы заняли 16 деревень мухафазы Хама.
В субботу сирийская армия признала, что боевики продвинулись в ряде районов Алеппо, однако не могут закрепиться на занятых территориях. ВС республики заявили, что со стороны северной границы наступает «большой поток террористов», а их обеспечение техникой и оружием усилилось.
Сирийское правительство отбило Алеппо у повстанцев в 2016 году после многомесячной осады и наступления при поддержке российской авиации, что стало поворотным моментом в гражданской войне, давшим президенту Башару Асаду преимущество. Повстанцы были вытеснены в сельскую местность к западу от города. Гражданская война в Сирии затихла в последние годы, но страна остается разделенной. ХТШ контролирует части провинции Идлиб вблизи границы с Турцией. Повстанческие группировки, связанные с Турцией, контролируют другие части северной Сирии, в то время как поддерживаемые США курдские бойцы удерживают власть в некоторых частях восточной Сирии. Правительство Асада получает военную поддержку от России и Ирана.
*Террористическая организация, запрещена в России
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