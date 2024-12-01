Собеседник телеканала рассказал, что армия Сирии не дала боевикам прорваться к северу от города Хама и ей удалось взять под контроль ряд районов после изгнания из них террористов, наиболее важными из которых были Калаат аль-Мадик и Маардас, передает РИА Новости .

«В Дамаске, в Латакии и других городах все в порядке. Ничего подобного нет. Я думаю, что это ложные новости», - сказала она.

В субботу сирийская армия признала , что боевики продвинулись в ряде районов Алеппо, однако не могут закрепиться на занятых территориях. ВС республики заявили, что со стороны северной границы наступает «большой поток террористов», а их обеспечение техникой и оружием усилилось.

Сирийское правительство отбило Алеппо у повстанцев в 2016 году после многомесячной осады и наступления при поддержке российской авиации, что стало поворотным моментом в гражданской войне, давшим президенту Башару Асаду преимущество. Повстанцы были вытеснены в сельскую местность к западу от города. Гражданская война в Сирии затихла в последние годы, но страна остается разделенной. ХТШ контролирует части провинции Идлиб вблизи границы с Турцией. Повстанческие группировки, связанные с Турцией, контролируют другие части северной Сирии, в то время как поддерживаемые США курдские бойцы удерживают власть в некоторых частях восточной Сирии. Правительство Асада получает военную поддержку от России и Ирана.