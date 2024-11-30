Бои в Хаме, обстановка в Дамаске. Что происходит в Сирии

Боевики террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* (ХТШ) могли взять под контроль несколько сельских районов мухафазы Хама в Сирии, вероятно, они расширяют контроль в северной части территории. Об этом сообщает 30 ноября арабский телеканал Al Hadath.

Оппозиционный властям «Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека» утверждает, что сирийская армия якобы покидает город Хама и отходит в Хомс. Группировки боевиков, по данным организации, за последние часы заняли 16 деревень мухафазы Хама.

Сирийская армия ранее опровергала сообщения о выводе войск из Хамы, ВС призывают граждан не верить слухам, распространяемым относительно ситуации на местах.

«Подразделения наших вооруженных сил находятся на своих позициях на севере и востоке провинции Хама в полной готовности отразить любую возможную террористическую атаку», — заявили в Минобороны страны. Там добавили, что «сирийские и российские военные самолеты наносят удары по позициям, линиям передвижения и снабжения террористов» (цитата по ТАСС).

Журналисты телеканалов Al Hadath и Al Arabiya сообщили о рейдах против «Хайат Тахрир аш-Шам»* и их союзников в Алеппо и Идлибе.

Al Jazeera со ссылкой на оппозиционные силы пишет, что боевики захватили авиабазу Абу-эд-Духур — крупный военный аэропорт, используемый правительственными войсками. Кроме того, по данным канала, террористы взяли под контроль «значительную часть» города Алеппо.

Сирийский президент Башар Асад в разговоре с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном заявил, что его страна «продолжает защищать свою стабильность и территориальную целостность от всех террористов и тех, кто их поддерживает, и способна при помощи союзников и друзей нанести им поражение и уничтожить их».

Сообщения о наступлении боевиков в Хаме и отступлении сирийских военных без ссылки на источники начали публиковать ряд телеграм-каналов, в том числе, арабских и израильских. Также они передают информацию об активном развертывании конфликта, стрельбе в столице Сирии Дамаске и даже якобы попытке военного переворота. Член конституционного комитета Сирии Маис эль-Криди опровергла эти публикации. «В Дамаске, в Латакии и других городах все в порядке. Ничего подобного нет. Я думаю, что это ложные новости, и в Дамаске ничего нет. <…> Знаете ли, в социальных сетях есть много способов распространять ложные новости. Нет никаких признаков, все хорошо. Мы общаемся со СМИ. И все службы выполняют свою работу. Все под контролем», — сказала она РБК.

Корреспондент иранского агентства Tasnim в Дамаске также опроверг слухи о перевороте. По его словам, в городе «царит мир», а армейские подразделения находятся в полной боевой готовности.

Местный житель в Дамаске подтвердил «Фонтанке», что никакой стрельбы в городе не слышал.

В субботу сирийская армия признала, что боевики продвинулись в ряде районов Алеппо, однако не могут закрепиться на занятых территориях. ВС республики заявили, что со стороны северной границы наступает «большой поток террористов», а их обеспечение техникой и оружием усилилось.

Сирийское правительство отбило Алеппо у повстанцев в 2016 году после многомесячной осады и наступления при поддержке российской авиации, что стало поворотным моментом в гражданской войне, давшим президенту Башару Асаду преимущество. Повстанцы были вытеснены в сельскую местность к западу от города. Гражданская война в Сирии затихла в последние годы, но страна остается разделенной. ХТШ контролирует части провинции Идлиб вблизи границы с Турцией. Повстанческие группировки, связанные с Турцией, контролируют другие части северной Сирии, в то время как поддерживаемые США курдские бойцы удерживают власть в некоторых частях восточной Сирии. Правительство Асада получает военную поддержку от России и Ирана.



* Террористическая организация, запрещенная в России.

