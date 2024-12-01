Вытеснение протестующих, 200 задержанных, более 40 пострадавших. Что известно о протестах в Грузии к этому часу

В Грузии уже четвертый день проходят протесты после временного отказа властей от переговоров по вступлению в Евросоюз. «Фонтанка» рассказывает, что известно к этому часу.

Так, в ходе акции, которая прошла 30 ноября на проспекте Руставели, было госпитализировано 44 человека, говорится на сайте грузинской телекомпании «Рустави 2» 1 декабря. Среди пострадавших 27 участников протеста, один журналист и 16 представителей МВД страны. Отмечается, что жизни пострадавшим ничего не угрожает, некоторые из них уже выписались из больниц.

Кроме того, по данным МВД Грузии, за вчерашний день задержали более 50 митингующих. Всего с первого дня протеста в полицейские участки отвезли порядка 200 человек. Их обвиняют в хулиганстве и неподчинении требованиям полиции, сообщает Sputnik Грузия.

Также известно, что полиция очистила от протестующих проспект Руставели — центральный проспект Тбилиси, ведущий к зданию парламента. Недовольные временным отказом властей от переговоров по вступлению в ЕС на данный момент перешли на проспект Чавчавадзе. Митингующие призывают местных жителей не ходить на работу и присоединяться к акции. Проспект Чавчавадзе перекрыт мусорными баками, на нем разжигают костры, передает телеканал «Рустави 2».

Напомним, что 28 ноября правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» приняла решение приостановить вопрос о переговорах о вступлении страны в ЕС. Сразу же после распространения этой информации в нескольких городах Грузии начались протесты. Между силовиками и местными жителями произошли столкновения, в ход пошли бутылки, камни, железные предметы и пиротехника. Спецназ применял водомёты. В субботу протестующие в Тбилиси ворвались в офис правящей партии «Грузинская мечта». Они разбили в штабе партии окна и забросали его камнями и яйцами.

В этот же день президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с обращением и заявила, что остается главой государства Грузии, несмотря на то, что ее мандат скоро истечет. «Мой мандат продолжается, пока не будет легитимно избранного парламента», — подчеркнула политик.

В свою очередь премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил, что Зурабишвили придется покинуть резиденцию, несмотря на отказ сложить полномочия после истечения мандата. «Она боролась за то, чтобы радикальная оппозиция выиграла парламентские выборы и у нее была бы гарантия остаться на посту, но она тяжело их проиграла», — сказал премьер. Также, как пишут РИА Новости, Кобахидзе отметил, что власти исключают проведение новых парламентских выборов, как того требуют оппозиционеры.