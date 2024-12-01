А вот и зима наступила. Смотрите, как центр Петербурга готовится к новогодней ярмарке

Первый день зимы пришел, и хотя до Нового года остается еще целый месяц, праздничные гулянья в городе все ближе. «Фонтанка» проверила, как идет подготовка, и показывает Манежную площадь и Малую Садовую улицу в ожидании новогодней ярмарки.

Сувенирные и продуктовые лавки уже выстроились в ряд и ждут, когда смогут открыться для покупателей.

Мы уже показывали, как готовятся к ярмарке на Кленовой улице, где начали монтировать каток и карусели.

Рождественская ярмарка пройдет в Петербурге с 14 декабря 2024 года по 9 января 2025-го. Главную площадку планируют разместить на Манежной площади с примыкающими к ней Малой Садовой и Кленовой улицами. На Дворцовой площади появится катальная горка. Еще одна городская ярмарка будет организована на Московской площади.

Как сообщает ГАТИ, на Манежной площади установят 20-метровую елку, домик Деда Мороза, запустят паровозик. Демонтаж всего оборудования запланирован до 25 января 2025 года.

Подробнее о том, как город готовится к Новому году и Рождеству и сколько на это потратят, читайте на «Фонтанке».