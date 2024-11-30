МИД РФ: опасность ядерной войны существует

Вероятность обмена ядерными ударами существует, но Москва будет делать все, чтобы избежать подобного сценария. Об этом в интервью ТАСС заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Сказать, что опасность такого рода отдалилась, было бы погрешить против истины. К сожалению, эта опасность существует. Но мы будем делать максимум для того, чтобы избежать реализации данного катастрофического сценария», — сказал дипломат. Так он ответил на вопрос о том, что недавно научный канал Science Time опубликовал смоделированный обмен ядерными ударами.

Как заявил Рябков, ситуация остается крайне сложной. «Все, что нужно сказать по сценариям применения ядерного оружия с нашей стороны, сказано президентом, отражено в обновленных основах госполитики в области ядерного сдерживания», — добавил он.

Однако все зависит не от Москвы, а от того, будут ли «наши противники» двигаться в направлении сценариев, описанных в военной доктрине России. Рябков констатировал, что пока «движение идет именно в этом направлении». Но все же дипломат выразил надежду, что «где-то, в каких-то коридорах власти, в каких-то кабинетах, в каких-то бункерах американских» сигналы от России воспринимаются не как пропаганда, а как «суровая реальность».

Президент РФ Владимир Путин 28 ноября заявил, что Москва не допустит появления у Киева ядерного оружия. Он отметил, что если страна, с которой Россия сейчас «по сути, ведет боевые действия», станет ядерной державой, то РФ ответит всем оружием.

А 19 ноября глава государства утвердил обновленную ядерную доктрину. Она, в том числе, гласит, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее или ее союзников ядерного или другого оружия массового поражения, а также в случае применения обычного оружия — «когда под угрозу поставлено само существование государства».