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Власть Путин: Если Украина получит ядерное оружие, РФ будет использовать все средства поражения

Путин: Если Украина получит ядерное оружие, РФ будет использовать все средства поражения

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23 комментария

Москва не допустит появления у Киева ядерного оружия. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пресс-подходе после сессии ОДКБ в Казахстане 28 ноября.

Путин подчеркнул, что если страна, с которой Россия сейчас «по сути ведет боевые действия», станет ядерной державой, то РФ ответит всем оружием. «В этом случае мы будем использовать все, я хочу это подчеркнуть, именно все имеющиеся в распоряжении России средства поражения. Все. Мы этого не допустим», — цитирует ответ президента о ядерном статусе Украины ТАСС.

В то же время самостоятельно разработать ядерное оружие Украина не сможет, считает Путин, так как там «все утрачено», передает РБК. А передача кем-либо Киеву ядерного оружия будет нарушением обязательств о нераспространении средств массового поражения, добавил он.

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Владимир Путин Украина Ядерное оружие
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Комментарии
23
Ванька Созин
32 минуты
че-то дедушка сегодня совсем разошёлся и всё никак не остановится. похоже, что утром пропустил приём 💊 😈
Garik.Maremanov.1-1
40 минут
Грехи когда начнешь замаливать ? Восьмой десяток уже, о душе пора думать.
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