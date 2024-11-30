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Общество Туризм «Вопиющее нарушение прав человека». Погранслужба ФСБ впервые прокомментировала ситуацию на границе России и Финляндии

«Вопиющее нарушение прав человека». Погранслужба ФСБ впервые прокомментировала ситуацию на границе России и Финляндии

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9 комментариев

Случаев проникновения на территорию Евросоюза мигрантов транзитом через Россию кратно меньше, чем транзитом «по югу». При этом страны ЕС нарушают права человека и нормы международного права. Об этом в ходе интервью, опубликованного на официальном YouTube-канале совета командующих пограничными войсками (СКПВ), заявил первый замдиректора — руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.

Спикер подчеркнул, что Финляндия закрыла границу с Россией «под надуманным предлогом» — из-за того, что РФ якобы использует пункты пропуска для гибридных угроз, переправки на территорию стран Евросоюза мигрантов.

«Любой объективный журналист и политик, а тем более пограничники — они это признают в личных встречах — отмечают, что проникновение мигрантов на территорию Евросоюза так называемым северным маршрутом, транзитом через Российскую Федерацию, кратно, а иногда даже в сто-тысячу раз меньше, чем транзиты по югу в страны Евросоюза. Отсюда, конечно, вопиющее нарушение прав человека, нарушение международного права, которое позволяет людям искать лучшие условия для жизни», — отметил Кулишов.

Он подчеркнул, что страны ЕС не делают ничего, чтобы изменить международное законодательство. «Причем иногда это (нарушение прав человека. — Прим. ред.) сопровождается очень жестокими формами, когда сопредельные страны на западном направлении, в частности на белорусском участке, выбрасывают на территорию сопредельного государства покалеченных мигрантов», — сказал руководитель Погранслужбы ФСБ.

Спикер отметил, что Россия и все страны СНГ никогда не будут действовать такими методами. «Мы принимаем мигрантов или лиц, которые прибывают на территорию Российской Федерации, абсолютно на законных основаниях, не препятствуем их перемещению по территории планеты», — добавил Кулишов.

По его словам, двойные стандарты партнеров России свидетельствуют о том, что «они пока не готовы действительно соблюдать все права граждан, которые по объективным причинам оказались в зоне повышенной опасности, рисков», и вместо налаживания мирной жизни, наоборот, идет эскалация конфликтов. Она, в свою очередь, способствует более активному перемещению людей.

Финляндия закрыла все КПП на границе с Россией год назад из-за наплыва мигрантов. Летом 2024 года финские власти приняли «закон о выдворении», который позволял пограничникам не пускать ищущих убежища, если их расценят как серьезную угрозу нацбезопасности.

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Комментарии
13
Klaustrofobik
9 минут
Не провели люстрацию в 1991, теперь хаваем.
Zet
7 минут
э... а этот погранец чьи права защищает?
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